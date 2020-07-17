СБУ сподівається на справедливий вирок у справі МН17

Служба безпеки України сподівається, що окружний суд Гааги винесе справедливий вирок терористам, відповідальним за катастрофу малазійського Boeing рейсу МН17 на Донбасі у 2014 році. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“17 липня — трагічна дата для всього світу. Переконані, що окружний суд Гааги винесе справедливий вирок терористам, відповідальним за цю жахливу катастрофу”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, шість років тому — 17 липня 2014 року — на сході України був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17. У 2018 році, 24 травня, Спільна слідча група з розслідування катастрофи рейсу MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою “Бук”, що належить 53-й бригаді з міста Курська в Російській Федерації.

17 липня - трагічна дата для всього світу. Переконані, що окружний суд Гааги винесе справедливий вирок терористам, відповідальним за цю жахливу катастрофу. pic.twitter.com/z5EcXDVA4N — СБ України (@ServiceSsu) July 17, 2020

У червні 2019 року слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи MH17.

Як повідомлялося, процес у справі MH17 в окружному суді Гааги розпочався 9 березня. Судовий процес стосується перших чотирьох обвинувачених в збитті літака рейсу MH17.