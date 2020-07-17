Стали відомі результати ЗНО з математики та фізики

Українським центром оцінювання якості освіти оголошено результати зовнішнього оцінювання з математики, проведення якого відбулось 25 червня 2020 року.

"На інформаційних сторінках учасників розміщено результати зовнішнього незалежного оцінювання з математики, фізики. Учасники можуть також завантажити картки результатів і скан-копії бланків відповідей з цих предметів", - йдеться у повідомленні.

В основу визначення рейтингу кожного абітурієнта покладені його результати, обраховані на основі загальної суми тестових балів. Результати будуть вказані в інформаційних картках до сертифікатів ЗНО, що кожен учасник тестування зможе роздрукувати з власної інформаційної сторінки на сайті УЦОЯО.

Зазначається, що у разі виникнення сумніву щодо правильності встановлення результату учасник зовнішнього незалежного оцінювання може подати апеляційну заяву у письмовій формі до Українського центру оцінювання якості освіти.

Також, у випадку сумнівів щодо об’єктивності визначених результатів, учасник тестування має право подати апеляційну заяву, надіславши її поштою на адресу Українського центру оцінювання якості освіти протягом 5 календарних днів з моменту оголошення результатів тестування.

Усі учасники, які подолали визначений експертами бар’єр, отримали рейтингову оцінку, що визначена за шкалою від 100 до 200 балів. Отриманий результат тестування учасники ЗНО зможуть використовувати під час вступної кампанії до закладів вищої освіти.

17 липня основна сесія зовнішнього незалежного тестування. Експертна комісія УЦОЯО визначила порогові бали "склав/не склав" для ЗНО з математики та фізики. Вони становлять відповідно 9 та 12 балів.

Засідання експертної комісії зі встановлення порога «склав/не склав» з української мови і літератури, історії України, іноземних мов, біології відбудеться 23 липня, з географії, хімії – 28 липня.

Додаткова сесія ЗНО відбудеться з 24 липня по 10 серпня.