Скачать
П'ятниця, 17.07.2020
СБУ сподівається на справедливий вирок у справі МН17
СБУ сподівається на справедливий вирок у справі МН17
Михайло Гончар: Спроби РФ показати себе домінуючою силою у Чорному морі провокують НАТО
Михайло Гончар: Спроби РФ показати себе домінуючою силою у Чорному морі провокують НАТО
Світоліна виграла перший міні-турнір в Берліні
Світоліна виграла перший міні-турнір в Берліні
Королева Єлизавета ІІ відзначає 68 років перебування на троні
Королева Єлизавета ІІ відзначає 68 років перебування на троні

Стали відомі результати ЗНО з математики та фізики

Стали відомі результати ЗНО з математики та фізики
16:45 Сьогодні Телеграф testportal.gov.ua Фото: Twitter
Українським центром оцінювання якості освіти оголошено результати зовнішнього оцінювання з математики, проведення якого відбулось 25 червня 2020 року.

"На інформаційних сторінках учасників розміщено результати зовнішнього незалежного оцінювання з математики, фізики. Учасники можуть також завантажити картки результатів і скан-копії бланків відповідей з цих предметів", - йдеться у повідомленні.

В основу визначення рейтингу кожного абітурієнта покладені його результати, обраховані на основі загальної суми тестових балів. Результати будуть вказані в інформаційних картках до сертифікатів ЗНО, що кожен учасник тестування зможе роздрукувати з власної інформаційної сторінки на сайті УЦОЯО.

Зазначається, що у разі виникнення сумніву щодо правильності встановлення результату учасник зовнішнього незалежного оцінювання може подати апеляційну заяву у письмовій формі до Українського центру оцінювання якості освіти.

Також, у випадку сумнівів щодо об’єктивності визначених результатів, учасник тестування має право подати апеляційну заяву, надіславши її поштою на адресу Українського центру оцінювання якості освіти протягом 5 календарних днів з моменту оголошення результатів тестування.

Усі учасники, які подолали визначений експертами бар’єр, отримали рейтингову оцінку, що визначена за шкалою від 100 до 200 балів. Отриманий результат тестування учасники ЗНО зможуть використовувати під час вступної кампанії до закладів вищої освіти.

17 липня основна сесія зовнішнього незалежного тестування. Експертна комісія УЦОЯО визначила порогові бали "склав/не склав" для ЗНО з математики та фізики. Вони становлять відповідно 9 та 12 балів.

Засідання експертної комісії зі встановлення порога «склав/не склав» з української мови і літератури, історії України, іноземних мов, біології відбудеться 23 липня, з географії, хімії – 28 липня.

Додаткова сесія ЗНО відбудеться з 24 липня по 10 серпня.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Физика, Математика, ЗНО.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 У померлої доньки Нельсона Мандели виявили Covid-19
02 Названо препарат, який здатний зупинити поширення COVID-19 в організмі
03 Тайсон більше не капітан "Шахтаря"
04 "Happy Birthday, Frau Angela!": Зеленський привітав Меркель з днем народження
05 "Олімпік" розгромив "Львів" на виїзді
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Стали відомі результати ЗНО з математики та фізики
Стали відомі результати ЗНО з математики та фізики
Синоптики попереджають про сильні дощі, грози та шквали
Синоптики попереджають про сильні дощі, грози та шквали
У померлої доньки Нельсона Мандели виявили Covid-19
У померлої доньки Нельсона Мандели виявили Covid-19
Пушка українського хіп-хопу Аlyona Аlyona випустила соціальний кліп із закликом берегти природу
Пушка українського хіп-хопу Аlyona Аlyona випустила соціальний кліп із закликом берегти природу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся