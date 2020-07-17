В Україні розпочалися жнива

Лідерами за обсягами збору врожаю стали Миколаївська, Запорізька, Дніпропетровська, Херсонська та Харківська області

Українські аграрії розпочалися жнива у всіх областях країни та вже зібрано майже 14 млн тонн зерна нового врожаю.

Станом на 16 липня аграрії з усіх областей України вже приступили до жнивної кампанії та намолотили лише 13,9 млн тонн зернових і зернобобових культур з площі 4 млн га (26% до прогнозу). Загалом сільгоспвиробники зібрали 14,8 млн тонн зернових, зернобобових культур та ріпаку (+8 млн тонн за тиждень) з площі 4,5 млн га.

Зокрема, пшениці намолочено 8,3 млн тонн з площі 2,4 млн га (36% до прогнозу); ячменю – 4,6 млн тонн з 1,3 млн га (54% до прогнозу); гороху – 316 тис. тонн зі 145 тис. га (62% до прогнозу).

Крім того, ріпаку зібрано 875 тис. тонн з площі 461 тис. га (41% до прогнозу).

Лідерами за обсягами збору врожаю з початку жнив є такі області: Миколаївська (2,2 млн тонн з площі 778 тис. га), Запорізька (2,09 млн тонн з 616 тис. га), Дніпропетровська та Херсонська (по 2 млн тонн з 568 тис. га і 682 тис. га відповідно), а також Харківська (1,3 млн тонн з 293 тис. га).

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозує урожай зернових і зернобобових культур в Україні у 2020 році на рівні 68 млн тонн, а олійних – 20 млн тонн.

Урожай зернових в Україні у 2019 році склав рекордні 75,2 мільйона тонн.

Українські аграрії на початок липня 2020 року зібрали 245 тонн пшениці зі 110 тисяч га, тоді як минулого року в той самий час було намолочено 3,3 мільйона тонн з 1 мільйона га.