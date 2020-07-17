Е-судочинство зекономить для держави 1 мільярд на рік

Повноцінне впровадження складових Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС) дозволить органам влади щороку економити більше 1 млрд гривень і покращить доступ громадян до правосуддя.

Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система дозволить забезпечити обмін документами в електронній формі між всіма учасниками судових процесів та судом, а також фіксування судового процесу та участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Суди на 93% забезпечені комп’ютерною технікою, побудовано та забезпечено обладнанням основний та резервний дата центри, включаючи сховища даних обсягом більше 3,5 пентабайтів, в дата центрі зберігається близько 90 млн копій судових рішень. Усі системи повністю захищенні від зовнішніх атак.

Такі сервіси, як відеозв’язок і електроні судові повістки - вже активно використовуються в судовій системі і продемонстрували свою зручність та ефективність, зокрема, під час карантину. Завдяки використанню цих сервісів вдалося забезпечити безперервність надання громадянам доступу до правосуддя.

Державною судовою адміністрацією розроблені зміни до процесуальних кодексів, щоб забезпечити поетапне впровадження ЄСІТС і ввести електроні сервіси в правове поле.

Реалії сьогодення такі, що мобільні технології та інтернет стали неодмінною частиною професійної діяльності кожного юриста.

Для повноцінного функціонування «Електронного суду» всім учасникам необхідно забезпечити: