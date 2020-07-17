Скачать
П'ятниця, 17.07.2020
Е-судочинство зекономить для держави 1 мільярд на рік
Е-судочинство зекономить для держави 1 мільярд на рік
Скандальний мовний законопроєкт Бужанського Рада не розглянула
Скандальний мовний законопроєкт Бужанського Рада не розглянула
Світоліна виграла перший міні-турнір в Берліні
Світоліна виграла перший міні-турнір в Берліні
Королева Єлизавета ІІ відзначає 68 років перебування на троні
Королева Єлизавета ІІ відзначає 68 років перебування на троні

Е-судочинство зекономить для держави 1 мільярд на рік

Е-судочинство зекономить для держави 1 мільярд на рік
Оновлено 20:23 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Повноцінне впровадження складових Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС) дозволить органам влади щороку економити більше 1 млрд гривень і покращить доступ громадян до правосуддя.

Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система дозволить забезпечити обмін документами в електронній формі між всіма учасниками судових процесів та судом, а також фіксування судового процесу та участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Суди на 93% забезпечені комп’ютерною технікою, побудовано та забезпечено обладнанням основний та резервний дата центри, включаючи сховища даних обсягом більше 3,5 пентабайтів, в дата центрі зберігається близько 90 млн копій судових рішень. Усі системи повністю захищенні від зовнішніх атак.

Такі сервіси, як відеозв’язок і електроні судові повістки - вже активно використовуються в судовій системі і продемонстрували свою зручність та ефективність, зокрема, під час карантину. Завдяки використанню цих сервісів вдалося забезпечити безперервність надання громадянам доступу до правосуддя.

Державною судовою адміністрацією розроблені зміни до процесуальних кодексів, щоб забезпечити поетапне впровадження ЄСІТС і ввести електроні сервіси в правове поле.

Реалії сьогодення такі, що мобільні технології та інтернет стали неодмінною частиною професійної діяльності кожного юриста.

Для повноцінного функціонування «Електронного суду» всім учасникам необхідно забезпечити:

  • доступність надходження процесуальних і непроцесуальних документів в електронному форматі, скріплених електронно-цифровим підписом кожному користувачеві;

  • формування, розгляд та рух справ по судових інстанціях, зберігання справ в електронному вигляді, можливість ознайомлення з матеріалами справи в електронному кабінеті;

  • автоматичне оформлення виконавчих документів та їх направлення до виконавчої служби;

  • обмін інформацією між всіма державними органами та установами, що пов’язані з електронним судочинством.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Е-судочинство.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 У померлої доньки Нельсона Мандели виявили Covid-19
02 Названо препарат, який здатний зупинити поширення COVID-19 в організмі
03 Тайсон більше не капітан "Шахтаря"
04 "Happy Birthday, Frau Angela!": Зеленський привітав Меркель з днем народження
05 "Олімпік" розгромив "Львів" на виїзді
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Стали відомі результати ЗНО з математики та фізики
Стали відомі результати ЗНО з математики та фізики
Синоптики попереджають про сильні дощі, грози та шквали
Синоптики попереджають про сильні дощі, грози та шквали
У померлої доньки Нельсона Мандели виявили Covid-19
У померлої доньки Нельсона Мандели виявили Covid-19
Пушка українського хіп-хопу Аlyona Аlyona випустила соціальний кліп із закликом берегти природу
Пушка українського хіп-хопу Аlyona Аlyona випустила соціальний кліп із закликом берегти природу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся