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Грози, шквали та спека: синоптики розповіли про погоду на вихідні

Грози, шквали та спека: синоптики розповіли про погоду на вихідні
09:06 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com
У західних областях, на Донеччині та Луганщині прогнозуються грози, в окремих районах град та шквали, температура вночі 12-17°, вдень 24-29°.

У західних, вночі також і на Донеччині та Луганщині короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, вдень в Карпатах і на Закарпатті місцями значні дощі; на решті території без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 20°; вдень 24-29°, у південній частині до 32°, на заході карїни 21-26.

У Києві та області завтра опади не очікуються. Вітер північно-східний, 5-8 м/с. У столиці температура вночі 15-17°, вдень 26-28°, на Київщині вночі 12-17°, вдень 24-29°.

Згідно з прогнозом на 19-20 липня, вночі на Закарпатті та в Карпатах невеликі, вдень в західних областях помірні короткочасні дощі з грозами; на решті території без опадів, лише вдень 20 липня в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях невеликий дощ, місцями гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°, на заході країни 21-26°; у південній частині вночі 15-20°, вдень 27-32°.

На Київщині опади 19-20 липня не очікуються. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°.

Згідно з прогнозом, 21 липня вночі в Україні, крім західних та північних областей, вдень у південно-східній частині, західних, місцями Житомирській та Вінницькій областях короткочасний дощ, гроза.

22 липня у північних, вночі і на Закарпатті та Прикарпатті місцями невеликий, вдень у західних, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях помірний короткочасний дощ, на решті території без опадів.

Температура вночі 11-17°, на півдні до 20°; вдень у західних областях 21-26°, на решті території 25-30°, на півдні та південному сході країни до 33°; 22 липня зниження денної температури у західних та північних областях на 2-4°.

У столичному регіоні 21 липня без опадів, 22 липня місцями невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 11-16°; вдень 21 липня 25-30°, 22 липня 21-26°.

Згідно з орієнтовним прогнозом, 23-24 липня переважно без опадів; 25-26 липня у західній частині, місцями північних областях, 27 липня в Україні, крім південно-східної частини, короткочасні дощі, грози.

Температура 23-24 липня вночі 8-15°, вдень 19-25° (у південно-східній частині 23 липня вночі 12-17°, вдень 24-29°); 25-27 липня підвищення температури на 2-5°.

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Погода, Синоптики, Регіони.

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