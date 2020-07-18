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Нова система адаптивного карантину поділить країну на зони

Нова система адаптивного карантину поділить країну на зони
10:50 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Міністерство охорони здоров’я України розробило постанову зі змінами щодо існування карантину в Україні в цілому. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов під час традиційної селекторної наради за участю представників уряду та правоохоронних органів під головуванням президента Володимира Зеленського.

З 31 липня Україна перейде на систему адаптивного карантину, яка буде передбачати поділ країни на сектори, де будуть діяти різні карантинні заходи.

Згідно з документом, регіони буде поділено на чотири зони – «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону», де діятимуть чіткі критерії щодо обмежень. 

Червона зона

  • Це жорсткий карантин – схожий на той, який в Україні діяв на початку епідемії (наприкінці березня та на початку квітня).

  • Тобто, "ресторани не працюють, громадський транспорт не ходить".

Зелена, жовта та помаранчева зони

  • У цих зонах уряд буде обмежувати лише певну діяльність. Загалом економіка працюватиме, але з дотримання протиепідеміологічних вимог.

  • "Жовта – працює все, але, наприклад, у супермаркети можна заходити із розрахунку одна людина на 10 квадратних метрів, або буде діяти якесь обмеження до 23 години.

 

Президент України Володимир Зеленський говорив, що люди втомилися і карантин не варто подовжувати на термін, довший за місяць. Віктор Ляшко ж зазначив, що була пропозиція подовжити одразу навіть на два місяці. 

Він наголосив, що питання пандемії COVID-19 і карантину не треба змішувати з політикою. Адже мовиться про захист життя та здоров'я людей.

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Все по темі:

Виктор Ляшко, Україна, Зони поділу.

Автор:

Телеграф
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