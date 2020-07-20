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Понеділок, 20.07.2020
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20 липня 2020 - яке свято, чого категорично не можна робити, головні прикмети

20 липня 2020 - яке свято, чого категорично не можна робити, головні прикмети
08:08 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com
20 липня – 201-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 164 дня. В XX і XXI століттях цей день відповідає 7 липня Юліанського календаря.

Яке свято 20 липня 2020

Сьогодні, 19 липня, в Україні святкують День шахів. Це свято почали відзначати щорічно 2011 року. Заразом День шахів є міжнародним, тож його святкують у всьому світі.

У цей час Республіка Колумбія святкує день День Незалежності. 

Пам'ятні дати 20 липня, річниці та події

  • Міжнародний День Торта.

  • 1534 — У Кембриджі зареєстровано перше у світі видавництво.

  • 1585 — Експедиція Джона Девіса досягла південного краю Ґренландії, який було названо Землею Запустіння.

  • 1917 — Зареєстрована торгова марка "BMW".

  • 1917 — Представники південно-слов'янських народів підписали Корфську декларацію про об'єднання в єдину державу — Королівство Сербів, Хорватів і Словенців.

  • 1924 — Засновано Міжнародну шахову федерацію. Тепер цей день відзначається як Міжнародний день шахів.

  • 1944 — Заколот німецького руху опору з метою вбити Гітлера та здійснити державний переворот.

  • 1969 — Американський космічний корабель Аполлон-11 здійснив першу в історії посадку на Місяць.

  • 1976 — Посадковий відсік американського космічного корабля Вікінг-1 здійснив м'яку посадку на поверхню Марса.

  • 1993 — заява Голови Ради Безпеки ООН про те, що постанова Верховної Ради РФ щодо статусу Севастополя як російського міста не має юридичної сили

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 20 липня вшановує пам'ять преподобної Єфросинії, відомої як Авдотья або Євдокія. 

Часто у цей день йшли дощі, тож селянам доводилося збирати сіно, аби те не зіпсувалося. Цей день вважався останнім днем перед жнивами.

Євдокія була дружиною московського князя Дмитра Донського. Коли вона правила, то всигла побудувати декілька храмів, зокрема Вознесенський жіночий монастир.

Так, Євдокія дотримувалася строгого посту Мало хто знав, що Євдокія  дотримувалася строгого посту і носила Закрити
Залізні ланцюги, що надягаються на тіло з релігійно-естетичними цілями.

Про неї ходили чутки, нібито вона носить стільки одягу і прикрас, щоб зваблювати чоловіків. Однак, щоб її не оббріхували, вона скинула одяг і показала, яким змученим є її тіло через дотримання посту, що не давало сумніватись у її послуху. 

Що сьогодні не можна робити

  • Не варто засмучуватися з будь-якого приводу, день - для веселощів.

  • Не варто у цей день носити прикраси.

  • Не можна нехтувати хатньою роботою і всю сумлінно виконати.

  • Заборонено відмовляти у допомозі.

Прикмети на 20 липня

Здавна існують погодні прикмети на цей день:

  • Якщо 20 липня йде дощ – сіно зіпсованим буде.

  • Якщо на Явдоху почнеться дощ, то, за прикметами, він буде йти ще сім тижнів з різними проміжками часу.

  • Згребеш сіно в купи – так не страшні і хмари.

20 липня іменини

Іменини Германа, Сергія, Євдокії, Єфросинії, Фоми і Павла.

Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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История, Календарь, Церква, Именинники, Традиції.

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Телеграф
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