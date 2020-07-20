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Міжнародний день шахів: історія стародавньої гри

Міжнародний день шахів: історія стародавньої гри
08:35 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com
20 липня в світі відзначається День шахів. Згадуємо довгу історію становлення інтелектуальної гри.

З 1966 року з ініціативи Всесвітньої шахової федерації ФІДЕ 20 липня святкують Міжнародний день шахів. Шахісти вибрали цю дату, тому що саме в цей день 1924 року в Парижі була заснована їх федерація.

Свято відзначається в 178 країнах, а з 2011 року воно є й Днем шахів в Україні.

Батьківщиною шахів є Індія. Там у V столітті з’явилася попередниця шахів - гра чатуранга. У Київський Русі шахи з’явилися приблизно в IX-X ст.

Шахи - це настільна гра на 64-клітинній дошці, на якій розташовуються 32 фігури (по 16 фігур білого і чорного кольору). Грають 2 партнера. Мета гри полягає в тому, щоб поставити мат королю супротивника.

А ще в Стародавній Індії карали за програш – переможеним відрубували пальця на руці.

Перша сучасна шахівниця (світлі і темні квадрати) була зроблена в Європі в 1090-му році. Нове правило для пішаки, де їй було дозволено ходити на два квадрата в її першому кроці замість одного, було вперше введено в Іспанії в 1280 році. До 1561 року такий прийом, як рокіровка робилася в два ходи. Складну шахову дошку винайшов священик. У якийсь момент історії їм було заборонено грати в шахи. Священик знайшов шлях, щоб обійти цю заборону і зробив складну шахову дошку. У складеному стані вона спокійно вміщувалася на книжковій полиці і виглядала як дві книги. Перша гра в шахи на орбіті Землі відбулася 9-го червня 1970-го року в екіпажі Союз-9. Гра завершилася внічию.

Найдовша теоретично можлива гра в шахи складається з 5,949 ходів.

Особливою популярністю в Європі шахи почали користуватися в 18 столітті, коли в великих європейських містах з'явилася культура гри в кафе та спеціальних салонах. А в 19 шахи стали міжнародним видом спорту.

Згідно з даними ФІДЕ зараз у світі налічується близько 600 мільйонів дорослих, які постійно грають у шахи, а сама гра має понад 2 тисячі варіацій, більшість з яких були придумані недавно.

Шахи – це стратегічна гра з елементами мистецтва, науки й спорту. Вони – такий собі розумовий тренажер, оскільки вимагають постійного інтелектуального напруження й розв’язання логічних задач, розвивають концентрацію уваги, а також покращують пам’ять. Лікарі рекомендують шахи як спосіб боротьби та профілактики проти хвороби Альцгеймера. Науковці використовують їх для педагогічних та психологічних досліджень і завдяки ним моделюють системи штучного інтелекту.

Ще один незвичайний формат змагань – гра в шахи наосліп. Перший офіційний рекорд такого протистояння зафіксували 1960 року в Будапешті. Його встановив угорський шахіст Янос Флеш – він одночасно зіграв з 52 супротивниками з зав’язаними очима, вигравши при цьому 31 партію.

Справжнім здивуванням для всіх стала поразка чемпіона світу Гаррі Каспарова комп’ютеру Deep Blue. У 1997 році вони розійшлися із загальним рахунком 2,5 на 3,5 бали відповідно. З того часу машина стала серйозним супротивником людини за шахівницею.

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Міжнародний день шахів.

Автор:

Телеграф
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