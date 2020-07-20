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Понеділок, 20.07.2020
МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 651 новий випадок коронавірусної хвороби
МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 651 новий випадок коронавірусної хвороби
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МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 651 новий випадок коронавірусної хвороби

МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 651 новий випадок коронавірусної хвороби
Оновлено 10:07 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

20 липня (станом на 9:00) в Україні
59 493 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1498 летальних, 31 439 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 651 новий випадок. Загалом проведено 881 907 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 560 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2317 випадків;
Волинська область — 3281 випадок;
Дніпропетровська область — 1209 випадків;
Донецька область — 794 випадки;
Житомирська область — 1602 випадки;
Закарпатська область — 4440 випадків;
Запорізька область — 678 випадків;
Івано-Франківська область — 3536 випадків;
Кіровоградська область — 682 випадки;
м. Київ — 6961 випадок;
Київська область — 3308 випадків;
Львівська область — 8115 випадків;
Луганська область — 106 випадків;
Миколаївська область — 522 випадки;
Одеська область — 2573 випадки;
Полтавська область — 353 випадки;
Рівненська область — 5144 випадки;
Сумська область — 371 випадок;
Тернопільська область — 2456 випадків;
Харківська область — 3033 випадки;
Херсонська область — 213 випадків;
Хмельницька область — 980 випадків;
Чернівецька область — 5332 випадки;
Черкаська область — 845 випадків;
Чернігівська область — 642 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 20 липня 2020 року до Центру надійшло 703 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 108 910 повідомлень про підозру на COVID-19.

Загалом з початку пандемії в Україні виявлено 59 493 випадки коронавірусу, одужали від COVID-19 уже 31 439 людей, померли 1498 осіб. Найбільше нових випадків зараження за минулу добу було зареєстровано в Львівській області (115), Закарпатській області (86) та в Києві (77).

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МОЗ, Статистика, Коронавірус, Регіони.

Автор:

Телеграф
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