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Разумков стверджує, що ломбардами його сім'я уже не займається

Разумков стверджує, що ломбардами його сім'я уже не займається
14:22 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков стверджує, що його сім'я уже не займається бізнесом, пов’язаним з ломбардами.

Про це він заявив у понеділок на звітній пресконференції, відповідаючи на запитання, чи відповідає дійсності інформація, що ломбардам дозволили працювати в умовах карантину тому, що цим бізнесом володіє дружина Разумкова.

"Цей вид бізнесу був у нас давно, він зовсім невеликий був. Станом на сьогодні в моєї родини його немає: ні в мене, ні в дружини. І точно я не лобіював якихось своїх інтересів, відкриваючи ті чи інші напрямки роботи. Якщо у вас є інші дані, ви можете звернутися до правоохоронних органів", - заявив Разумков.

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На уточнююче запитання, з якого часу його сім'я уже не володіє мережею ломбардів, Голова ВР сказав, що з початку року.

У декларації про доходи Дмитра Разумкова за 2019 рік, оприлюдненій в Єдиному реєстрі декларацій, вказано, що його дружина торік володіла мережею ломбардів і 4 компаній.

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Бизнес, Разумков.

Автор:

Телеграф
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