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Вівторок, 21.07.2020
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В Україні зафіксовано 673 нових випадки коронавірусної хвороби

В Україні зафіксовано 673 нових випадки коронавірусної хвороби
Оновлено 09:34 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Станом на 6:00 за Києвом у світі від коронавірусної хвороби COVID-19 померли 609 198 осіб, одужали 8 227 804 людей. Загалом підтверджено 14 655 405 випадків захворювання.

21 липня (станом на 9:00) в Україні
60 166 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1518 летальних, 32 199 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 673 нових випадки. Загалом проведено 894 393 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 760 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2330 випадків;
Волинська область — 3318 випадків;
Дніпропетровська область — 1224 випадки;
Донецька область — 797 випадків;
Житомирська область — 1609 випадків;
Закарпатська область — 4518 випадків;
Запорізька область — 682 випадки;
Івано-Франківська область — 3611 випадків;
Кіровоградська область — 686 випадків;
м. Київ — 7034 випадки;
Київська область — 3332 випадки;
Львівська область — 8229 випадків;
Луганська область — 110 випадків;
Миколаївська область — 524 випадки;
Одеська область — 2638 випадків;
Полтавська область — 356 випадків;
Рівненська область — 5183 випадки;
Сумська область — 371 випадок;
Тернопільська область — 2466 випадків;
Харківська область — 3082 випадки;
Херсонська область — 216 випадків;
Хмельницька область — 991 випадок;
Чернівецька область — 5363 випадки;
Черкаська область — 847 випадків;
Чернігівська область — 649 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 21 липня 2020 року до Центру надійшло 1044 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 109 954 повідомлення про підозру на COVID-19.

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Все по темі:

МОЗ, Статистика, Коронавірус, Регіони.

Автор:

Телеграф
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