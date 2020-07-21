Погода в Україні: буде тепло, на Заході пройдуть дощі

21 липня в Україні мінлива хмарність.
Вночі у південних, вдень у західних та місцями північних областях короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів.
Вітер північно-західний, 3-8 м/с.
Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°; у південній частині вночі 15-20°, вдень 28-33°.
21 липня вдень у західних областях гроза (І рівень небезпечності, жовтий). 21 липня у Хмельницькій, Миколаївській, Донецькій областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Яка погода на Прокопія, така буде і 2 серпня на Ільїн день.
Якщо 21 липня на небі молодий місяць, то по погоді можна визначити, яким буде серпень.
Бджоли зліше стали – скоро почнеться спека.