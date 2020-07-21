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Вівторок, 21.07.2020
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Погода в Україні: буде тепло, на Заході пройдуть дощі

Погода в Україні: буде тепло, на Заході пройдуть дощі
10:50 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com
У вівторок, 21 липня, в Україні місцями очікуються грози, температура вдень 24-33°.

21 липня в Україні мінлива хмарність.

Вночі у південних, вдень у західних та місцями північних областях короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів.

Вітер північно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°; у південній частині вночі 15-20°, вдень 28-33°.

21 липня вдень у західних областях гроза (І рівень небезпечності, жовтий). 21 липня у Хмельницькій, Миколаївській, Донецькій областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

  • Яка погода на Прокопія, така буде і 2 серпня на Ільїн день.

  • Якщо 21 липня на небі молодий місяць, то по погоді можна визначити, яким буде серпень.

  • Бджоли зліше стали – скоро почнеться спека.

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Все по темі:

Погода, Укргидрометцентр, Регіони.

Автор:

Телеграф
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