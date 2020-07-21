Погода в Україні: буде тепло, на Заході пройдуть дощі

У вівторок, 21 липня, в Україні місцями очікуються грози, температура вдень 24-33°.

21 липня в Україні мінлива хмарність.

Вночі у південних, вдень у західних та місцями північних областях короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів.

Вітер північно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°; у південній частині вночі 15-20°, вдень 28-33°.

21 липня вдень у західних областях гроза (І рівень небезпечності, жовтий). 21 липня у Хмельницькій, Миколаївській, Донецькій областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.