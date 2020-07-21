21 липня 2020 - яке свято, чого категорично не можна робити, головні прикмети

21 липня – 202-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 163 дні. В XX і XXI століттях цей день відповідає 8 липня Юліанського календаря.

Яке свято 21 липня 2020

У цей день світ відзначає День «або» і День переобліку.

У США - День сміттєвої їжі, День турніру з перетягування каната, на Острові Гуам - День свободи, в Сінгапурі - День расової гармонії, в Ірані - День вшанування святих і святинь, у Бельгії - Національний день, у Туркменістані - День працівників охорони здоров'я і медичної промисловості.

Пам'ятні дати 21 липня, річниці та події

356 до н. е. – в ніч з 20 на 21 липня Герострат спалив Храм Артеміди в Ефесі.

365 – землетрусом частково зруйновано одне з семи чудес світу — Олександрійський маяк. Остаточно маяк був зруйнований в результаті чергового землетрусу 1375 року.

1542 – для боротьби із реформацією Папа римський Павло III заснував інквізицію.

1773 – Папа Римський Климент XIV видав буллу про заборону Ордена єзуїтів.

1822 – створення Першої Мексиканської імперії.

1831 – коронація Леопольда I, першого короля Бельгії.

1954 – підписана Женевська угода, яка завершила Першу індокитайську війну і визначила долю французьких колоній у цьому регіоні.

1969 – Ніл Армстронг першим із землян ступив на поверхню Місяця.

1992 – сторожовий корабель Чорноморського флоту СКР-112 підняв український прапор і вирушив до Одеси з метою увійти до складу ВМС України.

2013 – вступив на престол король Бельгії Філіп I.

Яке сьогодні церковне свято

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять трьох святих Прокопів: великомученика Прокопія Кесарійського, праведного Прокопія Устьянска та праведного Прокопія, Христа ради юродивого, Устюжского чудотворця.

Ще віряни святкують явлення ікони Пресвятої Богородиці Казанської.

У народі ця дата отримала такі назви: Прокопій, Прокоп-жнець, Прокоп'єв день, зажинки жита, Казанська Богоматір, літня Казанська.

Що сьогодні не можна робити

Купатися в цей день не можна, оскільки можна потривожити Водяного, за що він потягне купальника в воду.

Також сьогодні не варто вирушати у далеку дорогу автомобілем. Шлях може бути занадто складний та виснажливий.

Не радять робити занадто багато домашньої роботи. Лише нагальні справи – заправити постіль, приготувати їсти.

Прикмети на 21 липня

Якщо в лісах достигли чорниця, то можна приступати до збирання озимого жита.

Яка погода на Прокопія, така буде і 2 серпня на Ільїн день.

Якщо 21 липня на небі молодий місяць, то по погоді можна визначити, яким буде серпень.

Якщо колосок на Прокопія заткнути за пояс, то до кінця літа спина боліти не буде.

Бджоли зліше стали – скоро почнеться спека.

21 липня Імениниики

Іменини у Прокопія, Олександра, Миколи, Дмитра і Федора.

Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!