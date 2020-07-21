Скачать
Вівторок, 21.07.2020
В Україні зафіксовано 673 нових випадки коронавірусної хвороби
В Україні зафіксовано 673 нових випадки коронавірусної хвороби
Трамп вперше запостив своє фото у масці
Трамп вперше запостив своє фото у масці
"Ювентус" обіграв "Лаціо"
"Ювентус" обіграв "Лаціо"
Ілон Маск потрапив до п'ятірки найбагатших людей світу
Ілон Маск потрапив до п'ятірки найбагатших людей світу

21 липня 2020 - яке свято, чого категорично не можна робити, головні прикмети

21 липня 2020 - яке свято, чого категорично не можна робити, головні прикмети
12:15 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com
21 липня – 202-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 163 дні. В XX і XXI століттях цей день відповідає 8 липня Юліанського календаря.

Яке свято 21 липня 2020

У цей день світ відзначає День «або» і День переобліку.

У США - День сміттєвої їжі, День турніру з перетягування каната, на Острові Гуам - День свободи, в Сінгапурі - День расової гармонії, в Ірані - День вшанування святих і святинь, у Бельгії - Національний день, у Туркменістані - День працівників охорони здоров'я і медичної промисловості.

Пам'ятні дати 21 липня, річниці та події

  • 356 до н. е. – в ніч з 20 на 21 липня Герострат спалив Храм Артеміди в Ефесі.

  • 365 – землетрусом частково зруйновано одне з семи чудес світу — Олександрійський маяк. Остаточно маяк був зруйнований в результаті чергового землетрусу 1375 року.

  • 1542 – для боротьби із реформацією Папа римський Павло III заснував інквізицію.

  • 1773 – Папа Римський Климент XIV видав буллу про заборону Ордена єзуїтів.

  • 1822 – створення Першої Мексиканської імперії.

  • 1831 – коронація Леопольда I, першого короля Бельгії.

  • 1954 – підписана Женевська угода, яка завершила Першу індокитайську війну і визначила долю французьких колоній у цьому регіоні.

  • 1969 – Ніл Армстронг першим із землян ступив на поверхню Місяця.

  • 1992 – сторожовий корабель Чорноморського флоту СКР-112 підняв український прапор і вирушив до Одеси з метою увійти до складу ВМС України.

  • 2013 – вступив на престол король Бельгії Філіп I.

Яке сьогодні церковне свято

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять трьох святих Прокопів: великомученика Прокопія Кесарійського, праведного Прокопія Устьянска та праведного Прокопія, Христа ради юродивого, Устюжского чудотворця.

Ще віряни святкують явлення ікони Пресвятої Богородиці Казанської.

У народі ця дата отримала такі назви: Прокопій, Прокоп-жнець, Прокоп'єв день, зажинки жита, Казанська Богоматір, літня Казанська.

Що сьогодні не можна робити

  • Купатися в цей день не можна, оскільки можна потривожити Водяного, за що він потягне купальника в воду.

  • Також сьогодні не варто вирушати у далеку дорогу автомобілем. Шлях може бути занадто складний та виснажливий.

  • Не радять робити занадто багато домашньої роботи. Лише нагальні справи – заправити постіль, приготувати їсти.

Прикмети на 21 липня

  • Якщо в лісах достигли чорниця, то можна приступати до збирання озимого жита.

  • Яка погода на Прокопія, така буде і 2 серпня на Ільїн день.

  • Якщо 21 липня на небі молодий місяць, то по погоді можна визначити, яким буде серпень.

  • Якщо колосок на Прокопія заткнути за пояс, то до кінця літа спина боліти не буде.

  • Бджоли зліше стали – скоро почнеться спека.

21 липня Імениниики

Іменини у Прокопія, Олександра, Миколи, Дмитра і Федора.

Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

История, Календарь, Церква, Прикмети, Що не можна робити, Цей день в історії.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 У Львові НАБУ оголосило одну підозру у справі Новака
02 Прорив у лікуванні коронавірусу: у Британії успішно випробували новий метод
03 "Динамо" може очолити хорватський тренер Ненад Бєліца
04 Bloomberg: російська еліта отримала експериментальну вакцину від коронавірусу ще у квітні
05 Катя Осадча показала бездоганний літній образ у сорочці з принтом
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Заручники у Луцьку: Аваков вилетів на місце події, а Зеленський особисто контролює ситуацію
Заручники у Луцьку: Аваков вилетів на місце події, а Зеленський особисто контролює ситуацію
Трамп планує поновити брифінги щодо ситуації з коронавірусом
Трамп планує поновити брифінги щодо ситуації з коронавірусом
Погода в Україні: буде тепло, на Заході пройдуть дощі
Погода в Україні: буде тепло, на Заході пройдуть дощі
21 липня 2020 - яке свято, чого категорично не можна робити, головні прикмети
21 липня 2020 - яке свято, чого категорично не можна робити, головні прикмети
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся