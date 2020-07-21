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В Україні з’явились три нові мільярдери

В Україні з’явились три нові мільярдери
17:30 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Майже 8 тис. громадян України за підсумками деклараційної кампанії 2020 року задекларували доходи у розмірі понад 1 млн грн, що на 3 тис. осіб більше порівняно з минулим роком.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

"За підсумками деклараційної кампанії -2020 майже 8 тис. осіб задекларували доходи у розмірі понад 1 млн грн. Кількість таких громадян зросла на 3 тис. порівняно з минулим роком", - йдеться у повідомленні.

При цьому 3 особи зазначили доходи у сумі понад 1 млрд грн. Це – двоє мешканців м. Києва та один – м. Дніпра.

Загалом мільйонерами задекларовано отриманий дохід у сумі 68,3 млрд грн та визначено до сплати майже 2 млрд грн податкових зобов’язань.

Найбільша кількість мільйонерів, які подали декларації, обліковується по м. Києву – 40% від загальної кількісті (3242 особи), Дніпропетровській (8%; 616 осіб) та Харківській (7,4%; 593 особи) областях.

Рекордну суму своїх податкових зобов’язань до сплати в бюджет (з ПДФО та військового збору) визначено мешканцем м. Києва. Він сплатить 304,0 млн грн.

Цьогоріч журнал  Forbes Real-Time Billionaires опублікував оновлений список багатіїв світу.

Лідером рейтингу є глава Amazon Джефф Безос ($ 189 млрд), слідом за ним - президент Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно ($ 113,8 млрд) і один із засновників Microsoft Білл Гейтс ($ 113,4 млрд).

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Все по темі:

Гроші, Дохід, Мільярдери, Статки, Українці, Найбагатші люди України.

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Телеграф
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