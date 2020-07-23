Укргідрометцентр: в Україні без опадів, температура до +30°

У четвер, 23 липня, в Україні без опадів, вдень очікується 20-29° тепла, вночі до +14°.

На сході без опадів, температура вночі до +11°, вдень до +27°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Вночі температура до +15°, вдень до +30°.

На заході України без опадів. Температура вночі до +9°, вдень до +23°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура вночі до +12°, вдень до +23°. У центрі без опадів, температура вночі до +14°, вдень до +29°.

Православна церква 23 липня вшановує пам'ять Антонія Печерського, якого називають Громовержцем. Насамперед Антоній відомий тим, що заснував Києво-Печерську лавру. У Антонія був дар чудотворення, він зціляв хворих і міг передбачати майбутнє. Його мощі так і не знайдені.

Гримить грім - риба буде добре ловитися.

Якщо вночі у цей день гроза, то вдень буде тепла погода.

23 липня у Хмельницькій, Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Донецькій областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.