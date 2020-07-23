В Уряді зазначають, що адаптивний підхід на регіональному рівні довів свою ефективність і дозволяє контролювати рівень захворюваності в Україні. У той же час додають, що принципи карантину будуть удосконалені. Відповідні рекомендації розробило МОЗ.

З 1 серпня адаптивний карантин в Україні буде працювати інакше: посилювати карантин будуть, якщо показник захворюваності буде погіршуватися п’ять днів поспіль.

Якщо область протягом 5 днів буде перевищувати загальнонаціональні індикатори, які були до цього, ми цю область розкладемо на райони і міста обласного значення, і кожен район покаже свій внесок в стан захворюваності коронавірусної хвороби. І в залежності, який відсоток дає район або місто обласного значення, він буде виділений або в зелену, або в жовту, або в помаранчеву, або в червону зону. Червона - це найбільш критична.

Ослаблення карантину буде відбуватися, якщо захворюваність буде знижуватися три дні поспіль.

Базовим рівнем моніторингу є моніторинг на рівні області показників, які використовуються і наразі: завантаженість ліжок (не більше 50%), середня кількість тестувань (не менше 24 на 100 тисяч населення), коефіцієнт виявлення випадків інфікування (не більше 11%) і показник динаміки зростання випадків інфікування (не більше 10%).

Коли немає перевищень, область та всі її райони перебувають у зеленій зоні , де діють такі обмеження: в громадських будівлях маски або респіратор, проведення масових заходів – не більше 1 особи на 5 квадратних метрів, заповнюваність театрів і кінотеатрів – 50%, перевезення пасажирів тільки в рамках сидячих місць.

Якщо ж починають змінюватися індикатори 5 днів поспіль, то починають переходити регіони або ОАТО, жовта в нас буферна зона, або помаранчева і червона".

Уряд має намір збільшити кількість проведених тестів на коронавірус.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступив проти тривалого карантину. Крім того, в ОПУ заявляли, що Україна готова до другої хвилі пандемії.

Станом на 23 липня в Україні лабораторно підтверджені 61 851 випадок COVID-19, за добу - 856.