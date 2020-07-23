В Україні зафіксовано 856 нових випадків COVID-19

23 липня (станом на 9:00) в Україні
61 851 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 1551 летальний, 34 000 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 856 нових випадків. Загалом проведено 921 858 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 828 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 2416 випадків;
Волинська область — 3401 випадок;
Дніпропетровська область — 1275 випадків;
Донецька область — 818 випадків;
Житомирська область — 1654 випадки;
Закарпатська область — 4641 випадок;
Запорізька область — 700 випадків;
Івано-Франківська область — 3765 випадків;
Кіровоградська область — 689 випадків;
м. Київ — 7278 випадків;
Київська область — 3391 випадок;
Львівська область — 8462 випадки;
Луганська область — 116 випадків;
Миколаївська область — 530 випадків;
Одеська область — 2691 випадок;
Полтавська область — 371 випадок;
Рівненська область — 5303 випадки;
Сумська область — 393 випадки;
Тернопільська область — 2548 випадків;
Харківська область — 3203 випадки;
Херсонська область — 218 випадків;
Хмельницька область — 1008 випадків;
Чернівецька область — 5443 випадки;
Черкаська область — 870 випадків;
Чернігівська область — 667 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 липня 2020 року до Центру надійшло 1141 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 112 255 повідомлень про підозру на COVID-19.
Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.