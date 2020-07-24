Синоптики прогнозують грози і 30-градусну спеку

25 липня в Україні без опадів, лише вдень у західних, місцями Житомирській, Київській та Вінницькій областях короткочасний дощ, гроза, на Закарпатті та в Карпатах подекуди значні дощі. Вітер південний та південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 20°, на північному сході та сході країни 8-13°; вдень 24-29°, у південних та Дніпропетровській областях до 31°".

24-25 липня у Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Черкаській, Дніпропетрівській, Одеській, Миколаївській, Донецькій областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

25 липня вдень у західних областях грози (I рівень небезпечності, жовтий).

Ввечері 25 липня та протягом доби 26-27 липня, у зв’язку з очікуваними значними опадами, на річках басейнів Прута та Сiрету очікується зміна гідрологічного режиму з підйомами рівнів води на 0,3 - 1,0 м

У Києві 25 липня в другій половині дня місцями можливий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 15-17°, вдень 26-28°. На Київщині з обіду також можливі опади, вночі 12-17°, вдень 24-29°.

26-27 липня в Україні, окрім західних, північних та Вінницької областей, без опадів. Температура у західних та північно-східних областях вночі 12-17°, вдень 23-28°; у південній частині вночі 17-22°, вдень 31-36°; на решті території вночі 14-19°, вдень 27-32°.

25-27 липня на р. Прип'ять в створi поста Рiчиця та на р. Стохiд в створi поста Любешiв (Волинська область) буде утримуватись перевищення вiдмiтки затоплення сiльгоспугiдь, присадибних дiлянок в окремих прирiчкових населених пунктах Ратнiвського i Любешiвського районiв Волинської областi.

У Києві і столичному регіоні 26-27 липня місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі 14-19°, вдень 27-32°.

28 липня в Карпатах, північних, вночі і в західних областях невеликі короткочасні дощі, місцями грози, 29 липня в Україні без опадів. Температура у південній та східній частині вночі 16-22°, вдень 30-35°; на решті території вночі 13-19°, вдень 26-32°, у західних областях 28 липня 22-27°.

У Києві і Київській області 28 липня невеликі короткочасні дощі, місцями грози; 29 липня без опадів. Температура вночі 14-19°, вдень 26-32°.