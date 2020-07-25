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Поліція профілактичне відпрацювання автошляхів "Безпечне шосе"

Поліція профілактичне відпрацювання автошляхів "Безпечне шосе"
09:45 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
В Україні стартувало профілактичне відпрацювання автошляхів «Безпечне шосе», яке триватиме до кінця літа і має на меті підвищення безпеки учасників дорожнього руху та профілактику ДТП.

Про це повідомив голова НПУ Ігор Клименко, передає пресслужба МВС.

«Ми назвали ці відпрацювання «Безпечне шосе». Мета наших дій – підвищення рівня безпеки учасників дорожнього руху та зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод. Нині «гаряча» пора на дорогах: люди їдуть на відпочинок, повертаються додому. Потік транспорту суттєво збільшився, а з ним – і кількість ДТП. Ця статистика змушує нас діяти рішучіше. Тому для безпеки кожного водія, пасажира та пішохода на автошляхах держави несуть службу майже 400 нарядів патрульної поліції», – наголосив Клименко.

За його словами, упродовж липня на українських автошляхах сталося трохи більше тисячі ДТП, в яких постраждали люди: 1218 осіб отримали травми, ще 168 – загинули.

Уточнюється, що лише за чотири останні дні в Україні зафіксовано 216 ДТП з потерпілими, загинула 31 особа, 241 дістала травми.

Клименко повідомив, що в рамках відпрацювання перед кожним підрозділом поліції визначені конкретні завдання. Серед низ – аналіз стану аварійності, визначення оптимальних місць розташування патрульних нарядів, збільшення їх кількості на найбільш небезпечних ділянках доріг, а також наближення нарядів до місць відпочинку людей у південних регіонах.

Особливу увагу поліцейські приділятимуть профілактиці правопорушень, що можуть призвести до ДТП.

«Наряди поліції будуть орієнтовані на виявлення серйозних порушень ПДР як водіями транспортних засобів, так і пішоходами та велосипедистами. Зокрема, йдеться про виявлення фактів керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, виїзду на смугу зустрічного руху, порушення водіями швидкісного режиму», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці також звертатимуть увагу на дотримання учасниками дорожнього руху правил обгону, проїзду перехресть і пішохідних переходів, користування ременями безпеки та мотошоломами, перевезення пасажирів, зокрема – дітей.

До проведення відпрацювання будуть залучені підрозділи блоку превентивної діяльності.

«Запевняю: екіпажі поліції працюватимуть виключно заради безпеки людей – у режимі патрулювання чи на спеціальних видимих та добре освітлених постах. Триватимуть ці профілактичні заходи до завершення літа. І я маю велику надію на те, що нам разом з вами вдасться зменшити кількість аварій та смертність на автошляхах України», – наголосив Клименко.

Глава Нацполіції закликав громадян дотримуватися ПДР та з розумінням ставитися до роботи поліцейських.

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Полиция, Безпечне шосе.

Автор:

Телеграф
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