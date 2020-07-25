Скачать
Субота, 25.07.2020
МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 1106 нових випадків коронавірусної хвороби
МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 1106 нових випадків коронавірусної хвороби
Багатотисячний мітинг за відставку Путіна пройшов по РФ
Багатотисячний мітинг за відставку Путіна пройшов по РФ
Мбаппе отримав серйозну травму у фінальному матчі Кубка Франції
Мбаппе отримав серйозну травму у фінальному матчі Кубка Франції
Друг Бреда Пітта вбив дружину та наклав на себе руки
Друг Бреда Пітта вбив дружину та наклав на себе руки

25 липня 2020 - яке свято, чого категорично не можна робити, головні прикмети

25 липня 2020 - яке свято, чого категорично не можна робити, головні прикмети
10:11 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com
25 липня – 206-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 159 днів. В XX і XXI століттях цей день відповідає 12 липня Юліанського календаря.

Яке свято 25 липня 2020

У цей день світ відзначає День поза часу, День пошуку нових смаків і запахів, День кулінарів, День святого Христофора - покровителя автомобілістів і дорожньої поліції.

У США - День десерту з гарячого фаджа і морозива, День ковбоя, День каруселі, День вина і сиру, День потрапляння нитки в голку, у Білорусі - День пожежної служби, у Таджикистані - День працівників автомобільного транспорту, на Ямайці - День багаї, в Іспанії - Національний день Галісії, у Тунісі - День республіки, у Пуерто-Ріко - День Конституції, у Коста-Ріці - День Гуанакасте, в Індії - Свято поклоніння зміям.

Цей день в історії: міжнародні свята і події

  • 1687 — Івана Мазепу було обрано гетьманом України.

  • 1814 — британський винахідник Джордж Стефенсон провів перше випробування паротяга.

  • 1909 — француз Луї Блеріо першим у світі перелетів Ла-Манш на моноплані власної конструкції.

  • 1920 — формування Євгеном Петрушевичем у Відні закордонного уряду ЗУНР.

  • 1920 — у бою під Сидоровом війська УНР розгромили більшовиків.

  • 1937 — Повністю розформовано, як контрреволюційний, ЦК комсомолу України.

  • 1947 — у Празі відкрився I Всесвітній фестиваль молоді.

  • 1952 — Конгрес США оголосив Пуерто-Рико "державою, що добровільно приєдналась".

  • 1957 — у Тунісі скасовано монархію.

  • 1963 — Велика Британія, СРСР і США підписали договір про заборону ядерних випробувань у повітрі, відкритому космосі та під водою.

  • 1978 — У Великій Британії народилася перша людина, зачата в результаті штучного запліднення.

  • 1983 — Завершено будівництво трансконтинентального газопроводу Уренгой—Помари—Ужгород завдовжки 4451 км.

  • 1984 — Світлана Савицька стала першою жінкою-космонавтом, яка вийшла у відкритий космос.

  • 2008 — Початок візиту Вселенського патріарха Варфоломія I в Україну.

  • 2017 — Націоналістичні сили оголосили початок безстрокової акції "Чорний список", для ліквідації в Україні колабораційного бізнесу.

Православна церква 25 липня вшановує пам'ять святих мучеників Прокла та Іларія. Інші назви свята: «Прокл», «Прокл - великі роси», «Великі роси». В цей день зазвичай випадає велика роса. Потрібно не полінуватися і встати на світанку і вмитися росою, яка забезпечить вам чисту та здорову шкіру на довгий період.

  • У цей день забороняється займатися важкою працею, робити ремонт, прибирати або шити. Можна тільки готувати їжу.

  • Також забороняється лаятися і лихословити.

Здавна існують погодні прикмети на цей день:

  • Нема роси і туману – до майбутньої негоди і поганого врожаю.

  • Багато грибів в лісі – до похолодання.

  • Яка погода в цей день – таку ж слід чекати восени.

  • Якщо день видавався не по-літньому прохолодний, то буде сувора зима.

  • Пожовкле листя вершин дерев – до ранньої осені.

  • Гучне дзижчання бджіл – до спеки.

Іменини Михайла, Прокла, Феодора, Арсенія, Вероніки, Симона, Марії, Івана та Гавриїла.

Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

История, Календарь, Церква, Свято, Прикмети, Події, Що не можна робити.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 25 липня 2020 - яке свято, чого категорично не можна робити, головні прикмети
02 Мінсоцполітика поділилися планами підвищення пенсій у 2021 році
03 Азербайджанці і вірмени побилися в Москві, є поранений
04 Мбаппе отримав серйозну травму у фінальному матчі Кубка Франції
05 ПСЖ виграв Кубок Франції
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
ДТП під Києвом: зіткнулися фура, легковик і маршрутка
ДТП під Києвом: зіткнулися фура, легковик і маршрутка
В Іспанії зафіксували найбільше випадків коронавірусу із початку послаблення карантину
В Іспанії зафіксували найбільше випадків коронавірусу із початку послаблення карантину
Сьогодні стартує додаткова сесія ЗНО
Сьогодні стартує додаткова сесія ЗНО
25 липня 2020 - яке свято, чого категорично не можна робити, головні прикмети
25 липня 2020 - яке свято, чого категорично не можна робити, головні прикмети
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся