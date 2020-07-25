25 липня 2020 - яке свято, чого категорично не можна робити, головні прикмети

25 липня – 206-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 159 днів. В XX і XXI століттях цей день відповідає 12 липня Юліанського календаря.

Яке свято 25 липня 2020

У цей день світ відзначає День поза часу, День пошуку нових смаків і запахів, День кулінарів, День святого Христофора - покровителя автомобілістів і дорожньої поліції.

У США - День десерту з гарячого фаджа і морозива, День ковбоя, День каруселі, День вина і сиру, День потрапляння нитки в голку, у Білорусі - День пожежної служби, у Таджикистані - День працівників автомобільного транспорту, на Ямайці - День багаї, в Іспанії - Національний день Галісії, у Тунісі - День республіки, у Пуерто-Ріко - День Конституції, у Коста-Ріці - День Гуанакасте, в Індії - Свято поклоніння зміям.

Цей день в історії: міжнародні свята і події

1687 — Івана Мазепу було обрано гетьманом України.

1814 — британський винахідник Джордж Стефенсон провів перше випробування паротяга.

1909 — француз Луї Блеріо першим у світі перелетів Ла-Манш на моноплані власної конструкції.

1920 — формування Євгеном Петрушевичем у Відні закордонного уряду ЗУНР.

1920 — у бою під Сидоровом війська УНР розгромили більшовиків.

1937 — Повністю розформовано, як контрреволюційний, ЦК комсомолу України.

1947 — у Празі відкрився I Всесвітній фестиваль молоді.

1952 — Конгрес США оголосив Пуерто-Рико "державою, що добровільно приєдналась".

1957 — у Тунісі скасовано монархію.

1963 — Велика Британія, СРСР і США підписали договір про заборону ядерних випробувань у повітрі, відкритому космосі та під водою.

1978 — У Великій Британії народилася перша людина, зачата в результаті штучного запліднення.

1983 — Завершено будівництво трансконтинентального газопроводу Уренгой—Помари—Ужгород завдовжки 4451 км.

1984 — Світлана Савицька стала першою жінкою-космонавтом, яка вийшла у відкритий космос.

2008 — Початок візиту Вселенського патріарха Варфоломія I в Україну.

2017 — Націоналістичні сили оголосили початок безстрокової акції "Чорний список", для ліквідації в Україні колабораційного бізнесу.

Православна церква 25 липня вшановує пам'ять святих мучеників Прокла та Іларія. Інші назви свята: «Прокл», «Прокл - великі роси», «Великі роси». В цей день зазвичай випадає велика роса. Потрібно не полінуватися і встати на світанку і вмитися росою, яка забезпечить вам чисту та здорову шкіру на довгий період.

У цей день забороняється займатися важкою працею, робити ремонт, прибирати або шити. Можна тільки готувати їжу.

Також забороняється лаятися і лихословити.

Здавна існують погодні прикмети на цей день:

Нема роси і туману – до майбутньої негоди і поганого врожаю.

Багато грибів в лісі – до похолодання.

Яка погода в цей день – таку ж слід чекати восени.

Якщо день видавався не по-літньому прохолодний, то буде сувора зима.

Пожовкле листя вершин дерев – до ранньої осені.

Гучне дзижчання бджіл – до спеки.

Іменини Михайла, Прокла, Феодора, Арсенія, Вероніки, Симона, Марії, Івана та Гавриїла.

Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!