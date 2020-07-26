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У МОЗ назвали регіони, в яких підтвердилось найбільше випадків коронавірусу

У МОЗ назвали регіони, в яких підтвердилось найбільше випадків коронавірусу
11:03 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com
Антилідери за темпами поширення хвороби - Львівська, Івано-Франківська та Рівненська області.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов назвав регіони України, в яких минулої доби було зареєстровано найбільшу кількість випадків COVID-19. Про це міністр повідомив під час онлайн-брифінгу.

"Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків захворювання зареєстрована у Львівській області - 130, Івано-Франківській - 88, Рівненській області - 81 та Закарпатській області - 67, та Києві - 95", - сказав Степанов.

За його словами, минулої доби було проведено 17 тис. 717 тестів, з яких 12 тис. 559 – методом ПЛР і 5 тис. 158 - методом ІФА.

Кількість випадків коронавірусу в областях

Як повідомили в МОЗ, наразі в розрізі областей коронавірусна хвороба виявлена наступним чином:

Вінницька область - 2549 випадків;

Волинська область - 3560 випадків;

Дніпропетровська область - 1329 випадків;

Донецька область - 850 випадків;

Житомирська область - 1709 випадків;

Закарпатська область - 4841 випадок;

Запорізька область - 734 випадки;

Івано-Франківська область - 4025 випадків;

Кіровоградська область - 693 випадки;

м. Київ - 7620 випадків;

Київська область - 3503 випадки;

Львівська область - 8832 випадки;

Луганська область - 120 випадків;

Миколаївська область - 546 випадків;

Одеська область - 2907 випадків;

Полтавська область - 394 випадки;

Рівненська область - 5623 випадки;

Сумська область - 430 випадків;

Тернопільська область - 2725 випадків;

Харківська область - 3381 випадок;

Херсонська область - 219 випадків;

Хмельницька область - 1059 випадків;

Чернівецька область - 5592 випадки;

Черкаська область - 897 випадків;

Чернігівська область - 711 випадків.

В Україні за добу зафіксували 920 нових випадків Covid-19

Нагадаємо, станом на ранок 26 липня в Україні зафіксовано 64 849 випадків коронавірусної інфекції. 1605 випадків – смертельні.

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Коронавірус.

Автор:

Телеграф
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