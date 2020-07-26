У МОЗ назвали регіони, в яких підтвердилось найбільше випадків коронавірусу

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов назвав регіони України, в яких минулої доби було зареєстровано найбільшу кількість випадків COVID-19. Про це міністр повідомив під час онлайн-брифінгу.
"Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків захворювання зареєстрована у Львівській області - 130, Івано-Франківській - 88, Рівненській області - 81 та Закарпатській області - 67, та Києві - 95", - сказав Степанов.
За його словами, минулої доби було проведено 17 тис. 717 тестів, з яких 12 тис. 559 – методом ПЛР і 5 тис. 158 - методом ІФА.
Кількість випадків коронавірусу в областях
Як повідомили в МОЗ, наразі в розрізі областей коронавірусна хвороба виявлена наступним чином:
Вінницька область - 2549 випадків;
Волинська область - 3560 випадків;
Дніпропетровська область - 1329 випадків;
Донецька область - 850 випадків;
Житомирська область - 1709 випадків;
Закарпатська область - 4841 випадок;
Запорізька область - 734 випадки;
Івано-Франківська область - 4025 випадків;
Кіровоградська область - 693 випадки;
м. Київ - 7620 випадків;
Київська область - 3503 випадки;
Львівська область - 8832 випадки;
Луганська область - 120 випадків;
Миколаївська область - 546 випадків;
Одеська область - 2907 випадків;
Полтавська область - 394 випадки;
Рівненська область - 5623 випадки;
Сумська область - 430 випадків;
Тернопільська область - 2725 випадків;
Харківська область - 3381 випадок;
Херсонська область - 219 випадків;
Хмельницька область - 1059 випадків;
Чернівецька область - 5592 випадки;
Черкаська область - 897 випадків;
Чернігівська область - 711 випадків.
Нагадаємо, станом на ранок 26 липня в Україні зафіксовано 64 849 випадків коронавірусної інфекції. 1605 випадків – смертельні.