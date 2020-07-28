28 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

28 липня – 209-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 156 днів. В XX і XXI століттях цей день відповідає 15 липня Юліанського календаря.

В Україні - «День хрещення Київської Русі - України», День PR-фахівця, у США - День пам'яті солдатів Буффало, День молочного шоколаду, в Сан-Марино - День перемоги над фашизмом, у Перу - День незалежності, у Канаді - День пам'яті жертв депортації франко-акадців, у Таїланді - День народження короля.

Всесвітній день боротьби з гепатитом

День хрещення Київської Русі

1497 – в таборі під Заславом великий князь литовський Александр видав грамоту на переведення Луцька з волинського на Магдебурзьке право.

1697 – Експедиція козака Володимира Атласова висадилась на Камчатці.

1821 – Перу оголосило незалежність від Іспанії.

1834 – відкриття Київського університету.

1858 – відбитки пальців вперше використані для ідентифікації.

1862 – початок золотої лихоманки у Монтані (США).

1900 – у Коннектикуті Луїс Лассінг приготував перший гамбургер.

1959 – введення поштових індексів та встановлення сортувальних машин у Великій Британії.

1992 – в Ісламській Державі Афганістан жінкам заборонили з'являтися на телебаченні.

2000 – Вперше відзначався день системного адміністратора.

Православна церква 28 липня вшановує пам'ять святого рівноапостольного князя Володимира - хрестителя Київської Русі. Також у цей день вшановується пам'ять святих мучеників Кирика та Уліти.

Свято Хрещення Київської Русі вважається дуже великим для християн, тому забороняється займатися важкою фізичною роботою. Не можна сваритися, лихословити, злитися і заздрити. Постарайтеся провести цей день у святковому настрої. Варто утримуватися від гучних застіль, переїдання і зловживання алкоголем.

Здавна існують погодні прикмети на цей день:

Особливо яскраво в цей день сяє сонце, промені якого володіють цілющою силою.

Липа пожовкла – осінь ранньої буде.

Дощ з ранку – до сонячного дня.

Південний вітер подув – погода ясною буде. Східний – до вітряної та дощової погоди, яка простоїть кілька днів.

Якщо грім гулко гримить, буде злива.

Якщо веселки після дощу не видно, то попереду багато ясних днів.

Туман ввечері – до дощу.

Коники голосно стрекочуть – до спеки.

Що не можна робити в цей день:

На день Улити не можна жати, інакше нечиста сила замакітрить вам голову.

Також не варто вживати алкоголь, оскільки це може мати згубні наслідки для репутації та стосунків з іншими людьми.

Ще не бажано пліткувати та наговорювати погані слова на інших. Усе зло слова повернуться до вас бумерангом.

Іменини у Василя, Володимира, Авудима і Петра.

Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!