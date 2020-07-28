В Україні зафіксовано 919 нових випадків COVID-19

ВООЗ зафіксувала понад 250 тисяч нових випадків коронавірусу у світі за останню добу. Кількість виявлених випадків зараження коронавірусною інфекцією в усьому світі перевищила 16 млн осіб.

28 липня (станом на 9:00) в Україні 66 575 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1629 летальних, 36 744 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 919 нових випадків. Загалом проведено 983 360 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 622 пацієнти.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:



Вінницька область — 2627 випадків;

Волинська область — 3648 випадків;

Дніпропетровська область — 1334 випадки;

Донецька область — 852 випадки;

Житомирська область — 1744 випадки;

Закарпатська область — 4940 випадків;

Запорізька область — 753 випадки;

Івано-Франківська область — 4224 випадки;

Кіровоградська область — 697 випадків;

м. Київ — 7800 випадків;

Київська область — 3590 випадків;

Львівська область — 9099 випадків;

Луганська область — 121 випадок;

Миколаївська область — 562 випадки;

Одеська область — 3031 випадок;

Полтавська область — 401 випадок;

Рівненська область — 5784 випадки;

Сумська область — 454 випадки;

Тернопільська область — 2822 випадки;

Харківська область — 3478 випадків;

Херсонська область — 221 випадок;

Хмельницька область — 1069 випадків;

Чернівецька область — 5692 випадки;

Черкаська область — 906 випадків;

Чернігівська область — 726 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 28 липня 2020 року до Центру надійшло 1219 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 118 002 повідомлення про підозру на COVID-19.