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Вівторок, 28.07.2020
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В Україні зафіксовано 919 нових випадків COVID-19

В Україні зафіксовано 919 нових випадків COVID-19
Оновлено 09:31 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
ВООЗ зафіксувала понад 250 тисяч нових випадків коронавірусу у світі за останню добу. Кількість виявлених випадків зараження коронавірусною інфекцією в усьому світі перевищила 16 млн осіб.

28 липня (станом на 9:00) в Україні 66 575 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1629 летальних, 36 744 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 919 нових випадків. Загалом проведено 983 360 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 622 пацієнти.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2627 випадків;
Волинська область — 3648 випадків;
Дніпропетровська область — 1334 випадки;
Донецька область — 852 випадки;
Житомирська область — 1744 випадки;
Закарпатська область — 4940 випадків;
Запорізька область — 753 випадки;
Івано-Франківська область — 4224 випадки;
Кіровоградська область — 697 випадків;
м. Київ — 7800 випадків;
Київська область — 3590 випадків;
Львівська область — 9099 випадків;
Луганська область — 121 випадок;
Миколаївська область — 562 випадки;
Одеська область — 3031 випадок;
Полтавська область — 401 випадок;
Рівненська область — 5784 випадки;
Сумська область — 454 випадки;
Тернопільська область — 2822 випадки;
Харківська область — 3478 випадків;
Херсонська область — 221 випадок;
Хмельницька область — 1069 випадків;
Чернівецька область — 5692 випадки;
Черкаська область — 906 випадків;
Чернігівська область — 726 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 28 липня 2020 року до Центру надійшло 1219 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 118 002 повідомлення про підозру на COVID-19.

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Все по темі:

МОЗ, Статистика, Коронавірус, Регіони, Інфіковані.

Автор:

Телеграф
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