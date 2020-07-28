Президент Зеленський і прем'єр Шмигаль привітали українців із Днем Хрещення Київської Русі-України

В Україні відзначають День Хрещення Київської Русі-України.
"1032 роки тому рівноапостольний князь Володимир Великий заклав фундамент єдності нашої держави, її подальшого розвитку та процвітання. Саме утвердження християнських цінностей – ідеалів добра, справедливості та миру – стало важливим дороговказом на шляху українського народу до здобуття незалежності. І саме ці цінності гартують наш народ у боротьбі за територіальну цілісність та суверенітет України", - наголошується у привітанні Офісу президента, розміщеному в соцмережах.
В ОП також наголосили, що "прийняття християнства наблизило українців до великої сім'ї європейських народів, заклавши глибокі традиції політичної та правової культури".
У свою чергу прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що Хрещення Київської Русі-України "задало вектор розвитку нашого народу на тисячоліття вперед".
Прем'єр побажав, щоб духовна міць наповнювала всіх українців вірою в мирну та непереможну Україну.
День хрещення Київської Русі-України відзначається в Україні щорічно 28 липня – у день пам'яті Святого князя Володимира.
Для українців це свято символізує спадкоємність тисячолітньої історії України, нації і держави. Це – символ неподільності Українського народу і його єдності навколо ідеї сильної держави і віри, символ соборності усіх українців і всіх українських земель навколо рідної державної і духовної столиці – Києва, єдності нашого державного і духовного начала.
28 липня в Україні також відзначають день пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира. Хрещення Київської Русі стало епохальною подією, що визначила подальший розвиток української держави і її місце серед європейських народів, зумовила подальший цивілізаційний і культурний хід історії. Разом із хрещенням київські князі затвердили державність, яка стала однією з найуспішніших в Європі того часу.
Цього року, через пандемію коронавірусу, православна церква України та Українська православна церква відмовилися від масових зібрань вірних.