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Вівторок, 28.07.2020
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День хрещення Русі: історія і значення свята

Президент Зеленський і прем'єр Шмигаль привітали українців із Днем Хрещення Київської Русі-України

Президент Зеленський і прем'єр Шмигаль привітали українців із Днем Хрещення Київської Русі-України
09:50 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
В Україні відзначають День Хрещення Київської Русі-України. День Хре́щення Ки́ївської Русі́ — Украї́ни — державна пам'ятна дата в Україні на честь Хрещення Русі, що відзначається щорічно 28 липня — у день пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира.

В Україні відзначають День Хрещення Київської Русі-України.

"1032 роки тому рівноапостольний князь Володимир Великий заклав фундамент єдності нашої держави, її подальшого розвитку та процвітання. Саме утвердження християнських цінностей – ідеалів добра, справедливості та миру – стало важливим дороговказом на шляху українського народу до здобуття незалежності. І саме ці цінності гартують наш народ у боротьбі за територіальну цілісність та суверенітет України", - наголошується у привітанні Офісу президента, розміщеному в соцмережах.

В ОП також наголосили, що "прийняття християнства наблизило українців до великої сім'ї європейських народів, заклавши глибокі традиції політичної та правової культури".

У свою чергу прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що Хрещення Київської Русі-України "задало вектор розвитку нашого народу на тисячоліття вперед".

Прем'єр побажав, щоб духовна міць наповнювала всіх українців вірою в мирну та непереможну Україну.

День хрещення Київської Русі-України відзначається в Україні щорічно 28 липня – у день пам'яті Святого князя Володимира.

Для українців це свято символізує спадкоємність тисячолітньої історії України, нації і держави. Це – символ неподільності Українського народу і його єдності навколо ідеї сильної держави і віри, символ соборності усіх українців і всіх українських земель навколо рідної державної і духовної столиці – Києва, єдності нашого державного і духовного начала.

28 липня в Україні також відзначають день пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира. Хрещення Київської Русі стало епохальною подією, що визначила подальший розвиток української держави і її місце серед європейських народів, зумовила подальший цивілізаційний і культурний хід історії. Разом із хрещенням київські князі затвердили державність, яка стала однією з найуспішніших в Європі того часу.

Цього року, через пандемію коронавірусу, православна церква України та Українська православна церква відмовилися від масових зібрань вірних.

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Все по темі:

Зеленский, Привітання, Шмигаль, Князь Володимир, Хрещення Київської Русі.

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Телеграф
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