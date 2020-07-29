В Україні показник захворюваності на коронавірус зріс утричі в порівнянні з початком червня

На сьогодні цей показник становить 161,4 на 100 тисяч населення, коли станом на 3 червня було 59,3. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України у Facebook.

"Станом на 29 липня показник захворюваності на COVID-19 склав 161,4 на 100 тисяч населення. Показник летальності — 2,4%. З початку пандемії в Україні померли 1650 людей з підтвердженим діагнозом COVID-19", - йдеться в повідомленні.

У Центрі нагадали, що під час пандемії COVID-19, навіть в умовах послаблення карантину, слід відповідально дотримуватися рекомендацій, які розроблені, щоб захистити життя і здоров’я громадян.

Як повідомлялося, станом на 3 червня в Україні показник захворюваності на COVID-19 складав 59,3 на 100 тис. населення.