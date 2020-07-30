Скачать
П'ятниця, 31.07.2020
Новий антирекорд з кількості захворювань на COVID-19: В Україні 1197 нових випадків
Новий антирекорд з кількості захворювань на COVID-19: В Україні 1197 нових випадків
В Україні спростять порядок встановлення інвалідності
В Україні спростять порядок встановлення інвалідності
Перша ракетка світу Ешлі Барті не зіграє на US Open
Перша ракетка світу Ешлі Барті не зіграє на US Open
BB-крем і СС-крем: чим вони краще від тонального крему
BB-крем і СС-крем: чим вони краще від тонального крему

30 липня 2020 - яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

30 липня 2020 - яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
10:20 Чт, 30 Липень 2020 Телеграф Фото: pixabay.com
Сьогодні, 30 липня, віряни вшановують пам'ять Святої великомучениці Марини, а також у світі відзначають Міжнародний день дружби. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

У США - День чізкейку, День тестя і свекра, День інформаторів, День девізу «На Бога уповаємо», День хот-дога з соусом чилі, на Кубі - День мучеників революції, в Марокко - День трону, в Вануату - День незалежності, у Таджикистані - День працівників пожежної охорони, у Південному Судані - День мучеників.

  • Міжнародний день дружби

  • Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми

  • 1502 – Христофор Колумб вперше зустрів представників народу майя

  • 1793 – у Канаді почалося будівництво Йорка (тепер Торонто)

  • 1840 – Микола І заборонив використання назви "Білорусь", замінивши її на "губернії Північно-Західного краю".

  • 1863 – До Київського цензурного комітету міністр внутрішніх справ Російської імперії Петро Валуєв надіслав таємний циркуляр проти української мови й українських видань, відомий як Валуєвський указ.

  • 1895 – у Львові відкрили музей Наукового Товариства імені Т.Шевченка (1951 року ввійшов до складу львівського державного Музею етнографії та художнього промислу)

  • 1900 – у Британії заборонена дитяча праця в шахтах

  • 1920 – створено Українську Військову Організацію під проводом Євгена Коновальця.

  • 1941 – Уряд СРСР та емігрантський польський уряд підписали угоду про взаємопідтримку у війні проти Німеччини й створення на території СРСР польських військових формувань.

  • 1956 – на американських доларах з'явилося гасло "In God We Trust".

  • 1974 – Квебек оголосив французьку мову єдиною офіційною.

  • 1984 – на телеканалі NBC почався показ серіалу "Санта-Барбара".

  • 2016 – американський парашутист Люк Айкінс успішно здійснив перший в історії стрибок з висоти 7600 м без парашута.

Православна церква 30 липня вшановує пам'ять двох святих - Маргарити Антіохійської (вона ж — православна свята Марина) і Лазаря Галісійської. Інші назви свята: «Марина з Лазарем», «Вогняна Марія», «Зорі з лазорями», «Марина Лазурова». В народному уявленні свята Марина асоціювалася з великою водою або великим дощем, а преподобний Лазар - з блакитними відблисками блискавок.

Свята Марина народилася в Антіохії в сім’ї язичників. Батько її Едесій був ідольським жрецем. Коли дівчинка булла ще немовлям, її мати померла і батько віддав її годувальниці, що жила за 15 верст від міста. Дівчинка росла і всі помічали, що вона булла дуже красивою тілом і душею. В ті часи християн переслідували і вони мусили переховуватись в пустелях, в селах, прикидаючись жебраками, де навертали язичників до Бога.

У предків було повір'я, що в цей день на небі з'являються зірниці, при цьому немає ні дощу, ні грому. Вважалося, що на них не можна дивитися - можна осліпнути, а на свій будинок накликати пожежі.

Здавна існують погодні прикмети на цей день:

  • Якщо гроза 30 липня сталася – осінь буде дощовою;

  • Гроза – взимку будуть заметілі;

  • Жаркий і сухий день 30 липня віщує малосніжну і холодну зиму;

  • Вдень дуже жарко, а вночі холоднішає – прикмета того, що наступний день буде ясним і сонячним.

Що не можна робити в цей день:

  • Не можна у цей день гуляти під час грози;

  • Не слід сьогодні сваритися та ображатися на рідних;

  • Не бажано сьогодні зловживати спиртними напоями та переїдати;

  • Від важкої праці нині варто відмовитися.

У четвер, 30 липня, іменини відзначають власники таких імен: Вероніка, Євфрасій, Ірінарх, Лазар, Леонід, Маргарита, Марина, Сперат, Людмила, Петро, а також Улита. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

История, Именинники, Прикмети, Традиції, Заборони.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
На Миколаївщині вантажівка збила на смерть двох пішоходів
На Миколаївщині вантажівка збила на смерть двох пішоходів
У Німеччині найбільше падіння економіки за пів століття
У Німеччині найбільше падіння економіки за пів століття
Huawei вперше обігнав Apple і Samsung за продажами смартфонів
Huawei вперше обігнав Apple і Samsung за продажами смартфонів
Дослідники знайшли несподіваний ефект ботоксу
Дослідники знайшли несподіваний ефект ботоксу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся