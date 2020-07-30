30 липня 2020 - яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 30 липня, віряни вшановують пам'ять Святої великомучениці Марини, а також у світі відзначають Міжнародний день дружби. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

У США - День чізкейку, День тестя і свекра, День інформаторів, День девізу «На Бога уповаємо», День хот-дога з соусом чилі, на Кубі - День мучеників революції, в Марокко - День трону, в Вануату - День незалежності, у Таджикистані - День працівників пожежної охорони, у Південному Судані - День мучеників.

Міжнародний день дружби

Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми

1502 – Христофор Колумб вперше зустрів представників народу майя

1793 – у Канаді почалося будівництво Йорка (тепер Торонто)

1840 – Микола І заборонив використання назви "Білорусь", замінивши її на "губернії Північно-Західного краю".

1863 – До Київського цензурного комітету міністр внутрішніх справ Російської імперії Петро Валуєв надіслав таємний циркуляр проти української мови й українських видань, відомий як Валуєвський указ.

1895 – у Львові відкрили музей Наукового Товариства імені Т.Шевченка (1951 року ввійшов до складу львівського державного Музею етнографії та художнього промислу)

1900 – у Британії заборонена дитяча праця в шахтах

1920 – створено Українську Військову Організацію під проводом Євгена Коновальця.

1941 – Уряд СРСР та емігрантський польський уряд підписали угоду про взаємопідтримку у війні проти Німеччини й створення на території СРСР польських військових формувань.

1956 – на американських доларах з'явилося гасло "In God We Trust".

1974 – Квебек оголосив французьку мову єдиною офіційною.

1984 – на телеканалі NBC почався показ серіалу "Санта-Барбара".

2016 – американський парашутист Люк Айкінс успішно здійснив перший в історії стрибок з висоти 7600 м без парашута.

Православна церква 30 липня вшановує пам'ять двох святих - Маргарити Антіохійської (вона ж — православна свята Марина) і Лазаря Галісійської. Інші назви свята: «Марина з Лазарем», «Вогняна Марія», «Зорі з лазорями», «Марина Лазурова». В народному уявленні свята Марина асоціювалася з великою водою або великим дощем, а преподобний Лазар - з блакитними відблисками блискавок.

Свята Марина народилася в Антіохії в сім’ї язичників. Батько її Едесій був ідольським жрецем. Коли дівчинка булла ще немовлям, її мати померла і батько віддав її годувальниці, що жила за 15 верст від міста. Дівчинка росла і всі помічали, що вона булла дуже красивою тілом і душею. В ті часи християн переслідували і вони мусили переховуватись в пустелях, в селах, прикидаючись жебраками, де навертали язичників до Бога.

У предків було повір'я, що в цей день на небі з'являються зірниці, при цьому немає ні дощу, ні грому. Вважалося, що на них не можна дивитися - можна осліпнути, а на свій будинок накликати пожежі.

Здавна існують погодні прикмети на цей день:

Якщо гроза 30 липня сталася – осінь буде дощовою;

Гроза – взимку будуть заметілі;

Жаркий і сухий день 30 липня віщує малосніжну і холодну зиму;

Вдень дуже жарко, а вночі холоднішає – прикмета того, що наступний день буде ясним і сонячним.

Що не можна робити в цей день:

Не можна у цей день гуляти під час грози;

Не слід сьогодні сваритися та ображатися на рідних;

Не бажано сьогодні зловживати спиртними напоями та переїдати;

Від важкої праці нині варто відмовитися.

У четвер, 30 липня, іменини відзначають власники таких імен: Вероніка, Євфрасій, Ірінарх, Лазар, Леонід, Маргарита, Марина, Сперат, Людмила, Петро, а також Улита. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!