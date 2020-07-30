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Міжнародний день дружби: що потрібно знати про це свято

Міжнародний день дружби: що потрібно знати про це свято
11:00 Чт, 30 Липень 2020 Телеграф Фото: Twitter
Сьогодні, 30 липня, ми відзначаємо одне з найважливіших свят усього людства — Міжнародний день дружби між державами, культурами та всіма людьми на Землі.

Історія Дня дружби тягнеться з початку 20 століття.

Ще в 20-х роках Джойс Холл, засновник компанії листівок Hallmark, запропонував створити це свято та відзначати його 2 серпня. Бізнесмен керувався виключно комерційними цілями, прагнучи розбавити тривалий сезон без свят новим приводом купити листівку. Але оскільки ця ідея була занадто меркантильною, її не підтримали.

У кінці 50-х ідею знову подав доктор Антоніо Браччі, але свято знову не прижилося. І нарешті в 2011 році Міжнародний день дружби був офіційно затверджений ООН і вже дев’ятий рік відзначається 30 липня.

Цікаві дослідження дружби

Для того, щоб подружитися з кимось потрібно близько 40 годин спілкування, щоб вважати один одного друзями потрібно близько 100 годин разом, а щоб стати найкращими друзями потрібно не менше 200 спільних годин.

Сучасні підлітки фактично не вибирають собі друзів за популярністю (всього 4% респондентів) чи інтелектом (14%). Найбільше тінейджери цінують гарне почуття гумору (82%), чесність (67%) і доброту (61%). Підлітки-бунтарі швидше заводять нові знайомства, але у добрих тінейджерів близьких друзів більше.

З віком кількість друзів зменшується, але з’являється тенденція на зближення з уже наявними старими друзями.

Коли люди вступають у романтичні стосунки, вони втрачають 2 друзів. В середньому у кожної дорослої людини є 5 близьких друзів, одного з яких замінює друга половинка, а другим часто виявляється близький родич, роль якого теж замінює новий партнер.

Людський мозок здатний одночасно справлятися зі 150 друзями.

До підліткового віку діти вважають за краще дружити зі своєю статтю, однак тінейджерами і дорослими людьми вважають дружбу між чоловіками і жінками більш цікавою.

Не забудьте привітати своїх друзів зі святом!

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Міжнародний день дружби.

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