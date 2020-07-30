Новий антирекорд з кількості захворювань на COVID-19: В Україні 1197 нових випадків

Станом на ранок 30 липня у світі коронавірусну хворобу підтвердили у 17 188 001 людини. За добу додалися 311 076 нових заражених - це рекордне число інфікованих з початку пандемії.

30 липня (станом на 9:00) в Україні 68 794 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1673 летальні, 38 154 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 1197 нових випадків. Кількість ПЛР-тестувань в країні перевищила позначку мільйон — загалом з початку пандемії проведено 1 013 793 дослідження. Усього за добу одужало 760 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2698 випадків;

Волинська область — 3735 випадків;

Дніпропетровська область — 1394 випадки;

Донецька область — 865 випадків;

Житомирська область — 1807 випадків;

Закарпатська область — 5078 випадків;

Запорізька область — 779 випадків;

Івано-Франківська область — 4446 випадків;

Кіровоградська область — 702 випадки;

м. Київ — 8131 випадок;

Київська область — 3672 випадки;

Львівська область — 9379 випадків;

Луганська область — 122 випадки;

Миколаївська область — 578 випадків;

Одеська область — 3150 випадків;

Полтавська область — 431 випадок;

Рівненська область — 5942 випадки;

Сумська область — 484 випадки;

Тернопільська область — 2922 випадки;

Харківська область — 3626 випадків;

Херсонська область — 224 випадки;

Хмельницька область — 1109 випадків;

Чернівецька область — 5812 випадків;

Черкаська область — 919 випадків;

Чернігівська область — 789 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 30 липня 2020 року до Центру надійшло 1541 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 120 972 повідомлення про підозру на COVID-19.