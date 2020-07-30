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П'ятниця, 31.07.2020
Новий антирекорд з кількості захворювань на COVID-19: В Україні 1197 нових випадків
Новий антирекорд з кількості захворювань на COVID-19: В Україні 1197 нових випадків
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Новий антирекорд з кількості захворювань на COVID-19: В Україні 1197 нових випадків

Новий антирекорд з кількості захворювань на COVID-19: В Україні 1197 нових випадків
Оновлено 10:42 Чт, 30 Липень 2020 Телеграф Фото: Twitter
Станом на ранок 30 липня у світі коронавірусну хворобу підтвердили у 17 188 001 людини. За добу додалися 311 076 нових заражених - це рекордне число інфікованих з початку пандемії.

30 липня (станом на 9:00) в Україні 68 794 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1673 летальні, 38 154 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 1197 нових випадків. Кількість ПЛР-тестувань в країні перевищила позначку мільйон — загалом з початку пандемії проведено 1 013 793 дослідження. Усього за добу одужало 760 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2698 випадків;
Волинська область — 3735 випадків;
Дніпропетровська область — 1394 випадки;
Донецька область — 865 випадків;
Житомирська область — 1807 випадків;
Закарпатська область — 5078 випадків;
Запорізька область — 779 випадків;
Івано-Франківська область — 4446 випадків;
Кіровоградська область — 702 випадки;
м. Київ — 8131 випадок;
Київська область — 3672 випадки;
Львівська область — 9379 випадків;
Луганська область — 122 випадки;
Миколаївська область — 578 випадків;
Одеська область — 3150 випадків;
Полтавська область — 431 випадок;
Рівненська область — 5942 випадки;
Сумська область — 484 випадки;
Тернопільська область — 2922 випадки;
Харківська область — 3626 випадків;
Херсонська область — 224 випадки;
Хмельницька область — 1109 випадків;
Чернівецька область — 5812 випадків;
Черкаська область — 919 випадків;
Чернігівська область — 789 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 30 липня 2020 року до Центру надійшло 1541 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 120 972 повідомлення про підозру на COVID-19.

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МОЗ, Статистика, Коронавірус, Інфіковані.

Автор:

Телеграф
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