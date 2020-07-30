В Україні спростять порядок встановлення інвалідності

Міністерство охорони здоров'я напрацьовує спрощений порядок встановлення інвалідності для дорослих і дітей.

Про це на брифінгу заявила заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.

"Міністерство охорони здоров'я працює над реформуванням порядку встановлення для дітей та дорослого населення України інвалідності", - сказала Микичак.

За її словами, у цій сфері завжди було багато питань від громадян, а в період пандемії їх стало ще більше.

Микичак наголосила на необхідності оптимізації організації роботи медико-соціальної експертної комісії, яка і встановлює інвалідність.

Як відомо, інвалідність як міра втрати здоров’я визначається шляхом експертного обстеження в органах медико-соціальної експертизи Міністерства охорони здоров’я України. Цій експертизі підлягають особи, які втратили здоров’я внаслідок захворювання, травм та уроджених дефектів, що обмежує їх життєдіяльність, а також особи, які за чинним законодавством мають право на соціальну допомогу, компенсацію втраченого заробітку або звільнення від виконання відповідних обов’язків тощо.