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Україна від завтра поділиться на чотири карантинні зони

Україна від завтра поділиться на чотири карантинні зони
14:00 Чт, 30 Липень 2020 Телеграф Фото: Twitter
Засідання центральної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для затвердження чотирьох карантинних зон (зелену, жовту, помаранчеву та червону) відбудеться у п'ятницю, 31 липня.

Про це на брифінгу в четвер сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«Завтра ми ініціюємо проведення засідання центральної комісії для того, щоб ми затвердили всі ці зони по всій країні, які ми визначили по показниках і які є у постанові уряду», - заявив Степанов.

Кабмін продовжив дію адаптивного карантину до 31 серпня і передбачив, що в залежності від епідемічної ситуації у регіоні або окремих районах встановлюється зелений, жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Передбачається, що між зеленою та червоною зонами обмежать рух транспорту і встановлять відповідні блокпости на їх кордонах.

Робота дитячих таборів буде можлива у зеленій і жовтій зонах. У помаранчевій і червоній вона буде заборонена.

Степанов наголосив, що контроль за роботою дитячих таборів під час карантину буде здійснювати Держпродспоживслужба, ДСНС та представники місцевої влади.

Відповідно до рішення, регіоном зі значним поширенням COVID-19 вважається такий, в якому наявна хоча б одна з таких ознак: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить понад 50%; середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА становить менше, ніж 24 на 100 тис. населення протягом останніх семи днів; коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить понад 11%; показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить понад 10%.

Дія нової постанови стосується періоду з 1 по 31 серпня 2020 року.

  • Кабінет міністрів продовжив до 31 серпня в Україні адаптивний карантин, який з 22 травня дозволяв вводити в областях різні обмеження, залежно від епідемічної ситуації в них, а не загалом по країні.

  • Не лише області, а й райони та міста може бути віднесено до зеленої, жовтої, помаранчевої або червоної зон. Якщо в області 5 днів поспіль буде перевищувати хоч один із 4 показників, буде визначено район або місто з найгіршими показниками, його віднесуть до відповідної зони. Коли 3 дні поспіль показник буде кращим, район чи місто буде переведено в більш благополучну "зону".

  • У регіоні значне поширення COVID-19, якщо: завантаженість ліжок у лікарнях хворими з COVID-19 – більше 50%; середня кількість тестувань – менше ніж 24 на 100 000 населення протягом останніх 7 днів; коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 – більше 11%; динаміка зростання випадків інфікування COVID-19 – більше 10% (останній показник застосовується у разі реєстрації більше 8 випадків на 100 000 населення сумарно за останні 7 днів

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Все по темі:

МОЗ, Карантин, Чотири зони поділу.

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Телеграф
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