Нові правила адаптивного карантину в Україні, які почнуть діяти відзавтра

З 1 серпня починають діяти нові правила адаптивного карантину Кабінет міністрів опублікував нові правила адаптивного карантину, які почнуть діяти з 1 серпня. Всі регіони буде поділено на зелену, жовту, помаранчеву і червону зони.

З 1 серпня набуває чинності постанова Кабінету міністрів про нові правила адаптивного карантину, який було продовжено до 31 серпня.

Зелена зона передбачає: перебування у громадських будівлях в масках або респіраторах; проведення масових заходів: не більше однієї людини на 5 кв. м; кінотеатри із заповненістю на 50%; перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць.

Жовта зона (+ обмеження зеленої), забороняється: відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають послуги кризово.

Помаранчева зона (+ обмеження жовтої), забороняється: діяльність закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів; діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час; планові госпіталізації в лікарнях; спортзали, фітнес-центри, заклади культури; прийом нових змін в дитячі табори; обмеження для масових заходів - одна людина на 20 кв. м та не більше 100 людей.

Червона зона (+ обмеження помаранчевої), забороняється: робота громадського транспорту; відвідування закладів освіти; діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів.

У разі перетину кордону: з країн «зеленої зони» потрібен тільки страховий поліс. Для країн із «червоної зони» потрібен поліс + самоізоляція на 14 днів або ПЛР-тест.

Регіоном із значним поширенням COVID-19 вважається регіон, в якому наявна одна з таких ознак: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить більш як 50 відсотків; середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА становить менше ніж 24 на 100 тис. населення протягом останніх семи днів; коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить більш як 11 відсотків; показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить більш як 10 відсотків.

Показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 застосовується у разі реєстрації більше восьми випадків на 100 тис. населення сумарно за останні сім днів.

Посилення протиепідемічних заходів застосовується та припиняється на території регіону на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке приймається за поданням головного державного санітарного лікаря регіону.

Перехід регіону з однієї в іншу зону можливий за умови, коли 5 днів поспіль там спостерігаються зміни одного із визначених показників. Обмеження діятимуть на всіх рівнях, включаючи “зелений”. Серед обов’язкових вимог - носіння масок у громадських місцях, проведення масових заходів лише за умови перебування не більше однієї особи на 5 кв. м, заповненість кінотеатрів - не більше, ніж на 50%, перевезення пасажирів тільки на сидячих місцях. Найбільш жорсткий карантин буде діяти в “червоній зоні”.

З 1 вересня 2020 року в Україні відкриються всі школи. Однак, якщо епідеміологічна ситуація в районі не буде задовольняти вимогам МОЗ, освітні заклади будуть змушені закрити на карантин. Закривати школи будуть тільки в районах «червоної зони», де високий показник захворюваності на атипову пневмонію.

В Україні розпочнеться поступове залучення глядачів на футбольні матчі за умов дотримання низки карантинних вимог. Основними вимогами є: заповнення секторів стадіону глядачами не більше ніж на 25 відсотків, дотримання соціальної дистанції, забезпечення наявності дезінфекторів на стадіонах, проведення термоскринінгу на вході.