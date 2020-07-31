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Найкритичніша ситуація з COVID-19 в Україні очікується у жовтні

Найкритичніша ситуація з COVID-19 в Україні очікується у жовтні
16:28 Пт, 31 Липень 2020 Телеграф Фото: Twitter
Коронавірус не буде, найімовірніше, сезонним захворюванням, а відступить лише після появи колективного імунітету або вакцини. Україну ж восени чекає загострення ситуації з COVID-19, найкритичніше буде в жовтні. За весь період пандемії COVID-19, в Україні захворіло на коронавірус понад 67 тисяч людей. Втім епідеміологи очікують ще другу хвилю наприкінці жовтня.

Найкритичнішу ситуацію щодо поширення коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні слід очікувати в жовтні, коли починається сезон гострих респіраторних захворювань.

Такий прогноз зробив лікар-інфекціоніст, колишній очільник Центру громадського здоров’я України Володимир Курпіта.

«Найбільш критичну ситуацію можна очікувати десь на другий-третій тиждень жовтня, коли в Україні традиційно починається сезон гострих респіраторних захворювань», – спрогнозував лікар.

Він наголосив, що Київ є в зоні небезпеки у зв’язку з тим, що це місто-мільйонник, куди приїжджає велика кількість людей як із середини країни, так і ззовні.

«Це місто, яке має величезну мережу різних закладів і транспорту, де, власне, і відбувається передавання вірусу», – додав Курпіта.

За щоденними даними МОЗ, найкритичніша ситуація є тільки в Закарпатській області. Там бракує вільних ліжкомісць. У всіх інших областях – кількість зайнятих ліжок менше, ніж 40 – 50%.

Оптимістичний сценарій – за 2 роки. За прогнозами провідних епідеміологів світу, пандемія триватиме щонайменше до середини 2022 року, якщо у цього року "запустять" вакцину. 

Песимістичний сценарій. Якщо вакцину не винайдуть і вона не буде доступною, то це може тривати десятиліття.

З 1 серпня набуває чинності постанова Кабінету міністрів про нові правила адаптивного карантину, який було продовжено до 31 серпня.

Залежно від епідеміологічної ситуації всі регіони буде поділено на кілька зон: зелену, жовту, помаранчеву і червону за рівнем епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

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Жовтень, Коронавірус, Критична ситуація.

Автор:

Телеграф
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