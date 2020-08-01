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Україна розширила список країн "червоної" зони

Україна розширила список країн "червоної" зони
14:33 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
МОЗ України розширило список країн "червоної" зони через несприятливу ситуацію з коронавірусом. 

У цей перелік потрапило 127 держав. Відповідна інформація розміщена на сайті міністерства.

Таким чином, кількість країн, віднесених до "червоної" зони, збільшилася приблизно удвічі у порівнянні з попереднім переліком. До неї внесли, зокрема, Польщу, Кіпр, Грузію, які донедавна були в "зеленому" списку.

До "зеленої" зони Україна зараховує 66 країн. В "зеленій зоні" - популярні туристичні напрямки Туреччина та Єгипет. Крім цього, до цієї зони входять Хорватія, Італія, Греція, Швеція, Португалія, Велика Британія.

У силу вступили нові правила перетину лінії розмежування

Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров’я змінює показники, за якими країни розподілятимуться в “зелену” та “червону” зони. Таким чином, з 1 серпня враховуватимуть два показники, при перевищенні яких буде відповідно віднесена країна до "червоної" або "зеленої" зони. "Це показник, якщо приріст хворих за останні 14 днів перевищує такий приріст на території України, а другий показник, якщо відсоток в тій чи іншій країні за останні 14 днів порівняно з минулими 14 днями буде більше ніж 30%", - повідомляв міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Кількість випадків коронавірусу у світі наближається до 18 мільйонів.

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МОЗ, Карантин, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
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