"Я не залишив "Велику політику": Вакарчук - про вибори, концерти і особисте життя

"Неформальна зустріч" чи, все ж таки, політична реклама "Голосу". Український політик і лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук завітав до Черкас, де в провів невимушену зустріч з жителями міста на одному з черкаських пляжів.

Людей зібралось чимало. "Живчик" заполонили, як шанувальники Святослава Вакарчука, так і недруги відомого українського діяча. Атмосфера, як то кажусь, "по-домашньому" - без пафосу зі сторони слухачів, але з гострими запитаннями.

Святослав звернувся до гостей заходу на "Живчику": "Завжди приємно, коли за спиною вітер з Дніпра. Завжди приємно спілкуватися з простими людьми, які ходять по звичайним вулицям, а не як у Верховній Раді. Коли Віктор (Євпак – прим.) запросив мене, то я з задоволенням погодився – поговоримо сьогодні про все. У нас в житті занадто багато політики!" – зазначив Вакарчук у вступному зверненні до людей.

Питань було багато, але ми обрали найцікавіші цитати Святослава Вакарчука. Тут як музика, так і політика. Хто ж такий Святослав Вакарчук сьогодення? Політик VS Музикант…

Політика

Про парламент і українських депутатів.

Знаєте, коли ми обираємо людей в парламент, ми хочемо, щоб це були люди, яким ми довіряємо. Але, нажаль, довіра до сьогоднішніх депутатів у людей невелика. Все через людей, які можуть прийти в парламент і публічно ображати людей і своїх колег. Багато такого відбувалося і раніше! Партія "Голос" - діє по-іншому. Вони не бояться йти у відкриті конфлікти з впливовими людьми і ніколи не дозволяють "переходити" до образ. Мало обіцяти - потрібно щось робити!

Про відхід з "Великої політики".

Я не залишив "Велику політику". Моя задача була "завести" людей в Раду. Моя команда – професіонали. Скажу нескромно, але об'єктивно: можливо, якщо б я не створив партію, то ці люди і не мали змоги пройти у Верховну Раду. Це була моя основна мета! Я виконав свою місію, а будувати політичну кар’єру– не хотів. Моя роль буде ефективніша в інших місцях. Я нічого не полишив – я з ними! Я з "Голосом"!

Про місцеву владу в Черкасах.

Зараз люди почали говорити: "О, дивіться, зараз почали якісь дороги робити. Раніше, 10 років тому, цього не робити – треба їх підтримати." Я прошу не поспішати з висновками. Справа в тім, що приблизно 10 років тому пройшла реформа децентралізації і почали виділяти набагато більші кошти для українських міст. У політиків набагато більше грошей і можливостей, ніж було раніше.

Рейтинг. Піар.

Коли будуть вибори, тоді і будемо говорити про рейтинги. Ми зробимо все, щоб нашу партію обговорювали по нашим справам. Ми впевнені, що коли народ буде робити вибір, нам буде чим похвалитися, окрім того, що лідера партії показують по всім ТВ. Давайте оцінювати депутатів і політиків по їх справам. Справи говорять за себе!

Політика політикою, але більшість знають Вакарчука – як музиканта. Як творчі справи Святослава та "Океан Ельзия"?

Музика і особисте життя

Коли "Океан Ельзи презентує новий альбом? Музика пишеться. Пісень дуже багато. Можливо аж на два альбоми. В лічені тижні буде презентовано одну нову пісню. З приводу альбому, ми б хотіли це зроби ти тоді, коли вирівняється ситуація з пандемією в світі. Щоб випустити альбом і відразу поїхати в тур з концертами. Ми сподіваємося, що це відбудеться найближчим часом.

Вакарчук. Музикант чи політик?

Мене питали: Слава, коли Ви підете в політику, Ви полишите музику? Розумієте, музика – це не професія. Я перестану дихати, якщо я полишу музику! Я зараз багато слухаю музику "ОЕ"

Декілька порад починаючому музиканту.

Якщо можете не займатись музикою – не займайтесь. Але якщо ви без цього не можете, то ви будете це робити поза всіх порад. Ставте правильно цілі.

Про Jerry Heil

Була така співачка, яка робила дуже класні "кавери" на наші пісні. Так записала цілий альбом каверів. Мені дуже сподобалось, я дав їй декілька порад. І зараз її слухають багато з Вас! Це Jerry Heil

Три життєві кредо. Свобода. Я нікому не дам право обмежувати мою свободу. Держава. Це важливіше за будь-які партії і будь яку владу. І третє: Я ніколи не даю і не беру хабарів.

Улюблена книга дитинства

Коли мені було 8 я почав читати книгу "Робінзон Крузо" - вона була складна для мене, але я її прочитав. Це і була моя улюблена книжка.

Згодом було і заключне слово. Святослав запевнив жителів міста, що був дуже радий зустрічі. Ось так і провели літній вечір на пляжі. Далі буде…