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Кого вітати з Днем ангела та як назвати дитину 2 серпня

Кого вітати з Днем ангела та як назвати дитину 2 серпня
07:35 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay
День ангела 2 серпня відзначають чоловіки з іменами Аарон, Аврамій, Олександр, Олексій, Афанасій, Георгій, Євфимій, Ілля, Іван, Касьян, Костянтин, Козьма, Леонтій, Микола, Петро, Сава, Сергій, Тихон, Федір.

Іменини – це духовний день народження, день пам'яті святого покровителя, ім'я котрого було дано людині під час хрещення.

Дехто святкує цю подію по декілька разів за рік. У день іменин потрібно шанувати того святого, чиє ім'я носить людина. Якщо у церковному календарі декілька таких пам'ятних дат, потрібно вибрати одну – ту, котра найближча до дня народження.

Іменини 2 серпня 2020: чоловічі імена

Згідно із церковним православним календарем, у другий день серпня відзначають іменини чоловіки, які під час хрещення отримали такі імена:

Аарон - від давньоєврейського імені Ахарон, котре перекладається як "високий, гора, гора світла, учитель, піднесений; ковчег заповіту";

Олександр - від давньогрецького імені Александрос: алекс - "захищати", андрос - "чоловік", "людина";

Олексій - від давньогрецького імені Алексіос (тобто "захисник");

Афанасій - від давньогрецького імені Атанасіос, що походить від слова атанатос ("безсмертний");

Георгій - від давньогрецького імені Георгіос, що походить від георгос ("землероб", "той, що обробляє землю");

Єгор - слов’янський варіант давньогрецького імені Георгій ("землероб", "той, що обробляє землю");

Юхим - від давньогрецького імені Еутюміос, що походить від слова еутюмос ("доброзичливий, прихильний, що передвіщає добро");

Ібрагім - за арабською і тюркською версіями означає "пророк", арабська форма імені Авраам. У перекладі з єврейського - "батько народів", "родоначальник";

Іван - від давньоєврейського імені Йоханан ("Яхве милостивий"), від древньоіудейського Іоанн ("помилуваний Богом");

Ілля - від давньоєврейського імені Еліяху (тобто "мій Бог - Ягве");

Костянтин - від латинського слова constans ("постійний", "стійкий");

Кузьма - від грецького імені Космас (перекладається як "коваль");

Леонтій - від давньогрецького імені Леонтіос. Воно походить від леонтейос -  тобто "левиний";

Микола - від давньогрецького імені Ніколаос ("переможець народів");

Петро - від давньогрецького імені Петрос ("камінь", "твердий", "надійний");

Сава - від давньогрецького імені Саббас, що походить від арамейської саба ("старий, старець, мудрець"). Коротка форма давньогрецького імені Саббатіос - тобто "субота";

Сергій - від римського родового імені Sergius ("знатний", "високий");

Теодор - перекладається з латинської як "дар Божий", "посланник Бога";

Тихон - у перекладі з грецької мови - "доля", "випадок", від імені давньогрецької богині удачі Тюхе ("удача", "випадковість", "жереб");

Федір - сучасна форма грецького імені Теодорос (Теодорос, Феодорос) - "дарований Богом", "Божий дар";

Ян - польська, білоруська і давньоруська форми давньоєврейського імені Йоханан ("Яхве милостивий").

В цей день народжуються милі і щедрі дівчинки. Не дивно, що в майбутньому вони займаються благодійністю та волонтерськими роботами.

Ще в дитинстві вони можуть почати приносити додому бездомних тварин.

Імена для дівчаток на 2 серпня: Карина, Ганна, Світлана, Діана, Єлизавета.

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Все по темі:

День ангела, Именинники, День народження, 2 серпня, Пророка Іллі.

Автор:

Телеграф
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