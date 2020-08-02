Кого вітати з Днем ангела та як назвати дитину 2 серпня

Іменини – це духовний день народження, день пам'яті святого покровителя, ім'я котрого було дано людині під час хрещення.
Дехто святкує цю подію по декілька разів за рік. У день іменин потрібно шанувати того святого, чиє ім'я носить людина. Якщо у церковному календарі декілька таких пам'ятних дат, потрібно вибрати одну – ту, котра найближча до дня народження.
Іменини 2 серпня 2020: чоловічі імена
Згідно із церковним православним календарем, у другий день серпня відзначають іменини чоловіки, які під час хрещення отримали такі імена:
Аарон - від давньоєврейського імені Ахарон, котре перекладається як "високий, гора, гора світла, учитель, піднесений; ковчег заповіту";
Олександр - від давньогрецького імені Александрос: алекс - "захищати", андрос - "чоловік", "людина";
Олексій - від давньогрецького імені Алексіос (тобто "захисник");
Афанасій - від давньогрецького імені Атанасіос, що походить від слова атанатос ("безсмертний");
Георгій - від давньогрецького імені Георгіос, що походить від георгос ("землероб", "той, що обробляє землю");
Єгор - слов’янський варіант давньогрецького імені Георгій ("землероб", "той, що обробляє землю");
Юхим - від давньогрецького імені Еутюміос, що походить від слова еутюмос ("доброзичливий, прихильний, що передвіщає добро");
Ібрагім - за арабською і тюркською версіями означає "пророк", арабська форма імені Авраам. У перекладі з єврейського - "батько народів", "родоначальник";
Іван - від давньоєврейського імені Йоханан ("Яхве милостивий"), від древньоіудейського Іоанн ("помилуваний Богом");
Ілля - від давньоєврейського імені Еліяху (тобто "мій Бог - Ягве");
Костянтин - від латинського слова constans ("постійний", "стійкий");
Кузьма - від грецького імені Космас (перекладається як "коваль");
Леонтій - від давньогрецького імені Леонтіос. Воно походить від леонтейос - тобто "левиний";
Микола - від давньогрецького імені Ніколаос ("переможець народів");
Петро - від давньогрецького імені Петрос ("камінь", "твердий", "надійний");
Сава - від давньогрецького імені Саббас, що походить від арамейської саба ("старий, старець, мудрець"). Коротка форма давньогрецького імені Саббатіос - тобто "субота";
Сергій - від римського родового імені Sergius ("знатний", "високий");
Теодор - перекладається з латинської як "дар Божий", "посланник Бога";
Тихон - у перекладі з грецької мови - "доля", "випадок", від імені давньогрецької богині удачі Тюхе ("удача", "випадковість", "жереб");
Федір - сучасна форма грецького імені Теодорос (Теодорос, Феодорос) - "дарований Богом", "Божий дар";
Ян - польська, білоруська і давньоруська форми давньоєврейського імені Йоханан ("Яхве милостивий").
В цей день народжуються милі і щедрі дівчинки. Не дивно, що в майбутньому вони займаються благодійністю та волонтерськими роботами.
Ще в дитинстві вони можуть почати приносити додому бездомних тварин.
Імена для дівчаток на 2 серпня: Карина, Ганна, Світлана, Діана, Єлизавета.