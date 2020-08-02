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Сьогодні в Україні відзначають День Повітряних Сил ЗСУ

Сьогодні в Україні відзначають День Повітряних Сил ЗСУ
12:00 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
У неділю, 2 серпня, наша країна відзначає День Повітряних сил Збройних сил України — свято, яке 13 років тому запровадив своїм указом президент України Віктор Ющенко.

27 червня 2007 року тодішній президент України Віктор Ющенко своїм указом доручив щороку відзначати першу неділю серпня як День Повітряних сил Збройних сил України. Таке рішення глава держави мотивував важливим значенням цього роду військ «у забезпеченні обороноздатності держави».

Одночасно Ющенко скасував указ свого попередника Леоніда Кучми від 1997 року, яким в Україні відзначали день Військ протиповітряної оборони (щорічно в перший тиждень липня).

Таким чином, у 2020 році Україна вже 14-й рік поспіль відзначатиме професійне свято військовослужбовців українських Повітряних сил.

Цей вид збройних сил існує у складі ЗСУ з 2004 року і був створений шляхом об'єднання двох інших видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

Структурно українські Повітряні сили складаються із командування, повітряних командувань, Харківського національного університету Повітряних сил, військових частин та установ безпосереднього підпорядкування.

До складу Повітряних сил ЗСУ належать різні роди авіації (бомбардувальна, винищувальна, штурмова, розвідувальна, транспортна авіація) та роди військ (зенітні ракетні та радіотехнічні).

Також до складу Повітряних сил входять окремі військові частини і підрозділи спеціальних військ (розвідувальні, інженерні, радіаційного, хімічного і бактеріологічного захисту, зв’язку, автоматизованих систем управління та радіотехнічного забезпечення, радіоелектронної боротьби, метеорологічного забезпечення, частини матеріально-технічного і медичного забезпечення та інші).

На озброєнні українських Повітряних cил — літаки МІГ-29, Су-27, Су-25, Су-24, Су-24МР, Л-39, Іл-76, Ан-26, Ан-24, Ан-30, Ту-134, гелікоптери Мі-8, Мі-9, зенітні ракетні комплекси С-300 тощо.

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День Повітряних Сил ЗСУ.

Автор:

Телеграф
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