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Неділя, 02.08.2020
МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 1112 нових випадків коронавірусної хвороби
МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 1112 нових випадків коронавірусної хвороби
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МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 1112 нових випадків коронавірусної хвороби

МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 1112 нових випадків коронавірусної хвороби
Оновлено 10:46 Сьогодні Телеграф Фото: twitter

02 серпня (станом на 9:00) в Україні 72 168 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1725 летальних, 39 543 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 1112 нових випадків. Загалом проведено 1 058 483 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 235 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2790 випадків;
Волинська область — 3888 випадків;
Дніпропетровська область — 1421 випадок;
Донецька область — 898 випадків;
Житомирська область — 1921 випадок;
Закарпатська область — 5267 випадків;
Запорізька область — 823 випадки;
Івано-Франківська область — 4795 випадків;
Кіровоградська область — 710 випадків;
м. Київ — 8452 випадки;
Київська область — 3823 випадки;
Львівська область — 9783 випадки;
Луганська область — 128 випадків;
Миколаївська область — 621 випадок;
Одеська область — 3414 випадків;
Полтавська область — 459 випадків;
Рівненська область — 6195 випадків;
Сумська область — 529 випадків;
Тернопільська область — 3086 випадків;
Харківська область — 3862 випадки;
Херсонська область — 230 випадків;
Хмельницька область — 1180 випадків;
Чернівецька область — 6061 випадок;
Черкаська область — 949 випадків;
Чернігівська область — 883 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 02 серпня 2020 року до Центру надійшло 1163 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 125 239 повідомлень про підозру на COVID-19.

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Все по темі:

МОЗ, Статистика, Коронавірус, Регіони, Інфіковані.

Автор:

Телеграф
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