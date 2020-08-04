Чиновник Мінветеранів вимагав гроші з пораненого військового

На Луганщині Служба безпеки викрила головного спеціаліста Міністерства у справах ветеранів, який причетний до одержання хабара. Про це інформує пресцентр СБУ.

“За попередніми даними слідства, посадовець, як представник відомства у медико-соціальній експертній комісії регіону, вимагав гроші від колишнього військовослужбовця Збройних Сил України, який був поранений під час бойових дій. За 4,5 тисячі американських доларів і 250 тисяч гривень фігурант обіцяв призначити воїну групу інвалідності та одноразову грошову компенсацію за поранення”, - йдеться у повідомленні.

Гроші потерпілий мав передати через довірену особу чиновника.

Правоохоронці затримали посередника відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у приміщенні медкомісії під час отримання другої частини хабара.

Наразі вирішується питання щодо затримання організатора схеми.

Фігурантам справи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Посереднику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення інших можливих фактів протиправної діяльності фігурантів.