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Іменинники 5 серпня: кого вітати з Днем ангела та як назвати дитину

Іменинники 5 серпня: кого вітати з Днем ангела та як назвати дитину
09:50 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay
Іменини – це духовний день народження, день пам'яті святого покровителя, ім'я котрого було дано людині під час хрещення. Дехто святкує цю подію по декілька разів за рік. У день іменин потрібно шанувати того святого, чиє ім'я носить людина. Якщо у церковному календарі декілька таких пам'ятних дат, потрібно вибрати одну – ту, котра найближча до дня народження.

Згідно із церковним православним календарем, 5 серпня відзначають іменини чоловіки, які під час хрещення отримали такі імена:

Андрій - від давньогрецького імені Андреас, що походить від андрос - "чоловік", "людина". Також існує переклад "мужній", "сміливий", "відважний";

Віталій - від римського родового імені Vitalis, що перекладається як "життєвий, повний життя";

Теодор - у перекладі з латинської означає "дар Божий", "посланник Бога";

Трохим - від давньогрецького імені Трофімос - тобто "годувальник", "вихованець", "учень";

Федір - сучасна форма грецького імені Теодорос (Теодорос, Феодорос) - "дарований Богом", "Божий дар".

Народжених цього серпневого дня дівчаток, аби обряд найменування набув істинного сенсу, а ім’я стало для них оберегом, з яким передадуться найкращі якості їхньої заступниці, варто назвати цим іменем:

Анна - від давньоєврейського імені Ханна. У перекладі воно означає "милість", "благодать", "сила", "хоробрість".

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Дитина, День ангела, Именинники.

Автор:

Телеграф
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