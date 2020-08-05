Іменинники 5 серпня: кого вітати з Днем ангела та як назвати дитину

Іменини – це духовний день народження, день пам'яті святого покровителя, ім'я котрого було дано людині під час хрещення. Дехто святкує цю подію по декілька разів за рік. У день іменин потрібно шанувати того святого, чиє ім'я носить людина. Якщо у церковному календарі декілька таких пам'ятних дат, потрібно вибрати одну – ту, котра найближча до дня народження.