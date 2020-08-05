Іменинники 5 серпня: кого вітати з Днем ангела та як назвати дитину

Згідно із церковним православним календарем, 5 серпня відзначають іменини чоловіки, які під час хрещення отримали такі імена:
Андрій - від давньогрецького імені Андреас, що походить від андрос - "чоловік", "людина". Також існує переклад "мужній", "сміливий", "відважний";
Віталій - від римського родового імені Vitalis, що перекладається як "життєвий, повний життя";
Теодор - у перекладі з латинської означає "дар Божий", "посланник Бога";
Трохим - від давньогрецького імені Трофімос - тобто "годувальник", "вихованець", "учень";
Федір - сучасна форма грецького імені Теодорос (Теодорос, Феодорос) - "дарований Богом", "Божий дар".
Народжених цього серпневого дня дівчаток, аби обряд найменування набув істинного сенсу, а ім’я стало для них оберегом, з яким передадуться найкращі якості їхньої заступниці, варто назвати цим іменем:
Анна - від давньоєврейського імені Ханна. У перекладі воно означає "милість", "благодать", "сила", "хоробрість".