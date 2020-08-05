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5 серпня – яке сьогодні свято та чого не можна робити

5 серпня – яке сьогодні свято та чого не можна робити
10:45 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay
5 серпня - 217-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 148 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 23 липня Юліанського календаря.

В Ізраїлі - День любові (Ту бе-Ав), в США - День «Працюй як собака», День устриць, День нижньої білизни, в Канаді - День регати, в Латвії - День залізничника, в Білорусі - День утворення органів фінансових розслідувань, в Самоа - День праці, в Хорватії - День перемоги та подяки вітчизні, в Буркіна-Фасо - День незалежності.

Міжнародні свята і події

  • 1420 — чеські таборити висунули свою програму, відому як "12 празьких статей". Вона вимагала скасувати іконопоклонництво, знищити розкіш.

  • 1583 — мореплавець Гемфрі Гілберт проголосив острів Ньюфаундленд власністю Королівства Англія.

  • 1772 — Перший розділ Речі Посполитої.

  • 1789 — у Королівстві Франція офіційно скасували кріпацтво.

  • 1884 — Було закладено перший камінь у фундамент знаменитої Статуї Свободи у Нью-Йорку.

  • 1886 — у США почала виходити перша газета українською мовою "Америка".

  • 1914 — у Клівленді встановили перші у всьому світі електричні світлофори

  • 1924 — у Туреччині заборонили багатоженство

  • 1937 — початок "Великого терору", за наказом НКВС СРСР № 00447 вступила в дію Постанова Політбюро ЦК КП(б) "Про антирадянські елементи"

  • 1963 — міністри закордонних справ Великої Британії, СССР і США уклали договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі й під водою

  • 1965 — початок війни між Індією і Пакистаном

  • 1967 — у світ вийшов перший альбом гурту Pink Floyd під назвою "The Piper at the Gates of Da

Яке сьогодні релігійне свято

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Почаївської ікони Божої Матері, а також мучеників Трохима, Феофіла і з ними 13-и мучеників. Вважалося, що в цей день не можна лягати спати до пізнього вечора, адже у селян було купа справ по господарству. Особливо активно зараз тривали роботи зі збору врожаю. Жінки в цей час працювали над заготівлею джемів і компотів на зиму, тому зазвичай відправлялися на збір ягід в ліс.

Народні прикмети і традиції

  • Якщо вранці яскраво світять зірки, то починається сезон дощів;

  • Якщо на світанку майже не видно зірок, то буде штормовий вітер;

  • Якщо ввечері з'явився туман, то наступний день буде сонячним та сухим;

  • Якщо птахи літають низько, то погода швидко зіпсується.

Що не можна сьогодні робити

  • Не можна довго спати;

  • Не можна займатись важкою фізичною роботою;

  • Не можна сваритись та встрягати у конфлікти;

  • Не можна витрачати багато грошей;

  • Не можна ходити босоніж по росі;

  • Не можна зациклюватись на негативних думках.

Іменини: хто святкує день ангела

У середу, 5 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Анна, Андрій, Михайло, Віталій, Федір та Трохим.

Якщо людина народилася 5 серпня, то її оберегом є тополя. Говорили, що в скрутну хвилину треба підійти до свого дерева-талісману і обійняти його. Це допоможе заспокоїтися і знайти правильне рішення конкретної проблеми.

Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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Календарь, Церква, Именинники, Свято, Прикмети, Традиції, Події.

Автор:

Телеграф
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