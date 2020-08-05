В Україні зафіксовано 1271 новий випадок коронавірусної хвороби

05 серпня (станом на 9:00) в Україні 75 490 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1788 летальних, 41 527 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1271 новий випадок. Загалом проведено 1 098 665 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 914 пацієнтів.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:



Вінницька область — 2880 випадків;

Волинська область — 4064 випадки;

Дніпропетровська область — 1474 випадки;

Донецька область — 926 випадків;

Житомирська область — 2009 випадків;

Закарпатська область — 5462 випадки;

Запорізька область — 871 випадок;

Івано-Франківська область — 5168 випадків;

Кіровоградська область — 711 випадків;

м. Київ — 8812 випадків;

Київська область — 3942 випадки;

Львівська область — 10 223 випадки;

Луганська область — 135 випадків;

Миколаївська область — 658 випадків;

Одеська область — 3638 випадків;

Полтавська область — 472 випадки;

Рівненська область — 6442 випадків;

Сумська область — 570 випадків;

Тернопільська область — 3149 випадків;

Харківська область — 4239 випадків;

Херсонська область — 236 випадків;

Хмельницька область — 1232 випадки;

Чернівецька область — 6298 випадків;

Черкаська область — 959 випадків;

Чернігівська область — 920 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 05 серпня 2020 року до Центру надійшло 1653 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 129 372 повідомлення про підозру на COVID-19.