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У двох заступників голови Київської ОДА підтвердили коронавірус

У двох заступників голови Київської ОДА підтвердили коронавірус
11:40 Сьогодні Телеграф Фото: twitter

Київський обласний лабораторний центр підтвердив вчора вдень наявність коронавірусу у двох заступників голови КОДА. Було оперативно виявлено коло контактних осіб. Ввечері їм зроблено ПЛР-тести. Серед них нових випадків коронавірусу не виявили.

Як повідомив голова КОДА Василь Володін, Київська обласна державна адміністрація працює в штатному режимі із дотриманням усіх санітарних норм.

Посадові обов’язки захворілих заступників тимчасово перебрали на себе їхні колеги. Тож всі процеси в області під контролем. Зичу всім здоров’я та вкотре прошу дотримуватися правил карантину.

На цю мить захворілі перебувають під наглядом лікарів на самоізоляції.

05 серпня (станом на 9:00) в Україні 75 490 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1788 летальних, 41 527 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1271 новий випадок. Загалом проведено 1 098 665 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 914 пацієнтів.

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Все по темі:

Коронавірус, Covid-19, Київська ОДА, Заступники голови.

Автор:

Телеграф
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