6 серпня - Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї

6 серпня 1945 року о 8-15 ранку американський бомбардувальник Б-29 «Енола Гей», названий так по імені матері командира екіпажу полковника Пола Тіббетса, скинув атомну бомбу "Малюк" на японське місто Хіросіма. Це був перший випадок в історії людства, коли атомна зброя застосовувалась поза межами полігонів. Від вибуху загинуло близько 75 тисяч чоловік і ще більше 200 тисяч отримали радіоактивне зараження.

Сполучені Штати застосували свою нову смертоносну зброю через три тижні після того, як вона з’явилася на світ.

Нині у міському парку Хіросіми (Парку миру) знаходиться монумент, присвячений жертвам американського бомбардування з написом:

«Спіть спокійно, помилка не повториться».

В Японії час від часу спалахують дебати навколо цього напису, який можна трактувати по-різному – і як вказівку на помилку всього людства, і як помилку Сполучених Штатів Америки, які стали тепер союзником Токіо, і як помилку самої Японії, яка розв’язала війну, що й призвело до трагедії Хіросіми. В 1970 році було навіть створено товариство, яке виступало за зміну напису. Врешті-решт влада Хіросіми встановили поряд з монументом у Парку миру дошку-пояснення, на якій написано, що мова йдеться про клятву всього людства ніколи більше не воювати.

Щорічний ритуал церемонії вшанування пам’яті загиблих включає хвилину мовчання, зграї голубів, скорботні удари поминального дзвону. Після цього в меморіальний пам’ятник додаються списки людей, які померли від наслідків ядерного вибуху. У Парку миру біля Меморіального музею висить дзвін, на якому написано:

«Нехай кожен, хто проходить повз, ударить в дзвін, щоб той завжди нагадував нам про загрозу атомної війни».

6 серпня 1955 року в Хіросімі відбулася перша міжнародна конференція за заборону атомної і водневої зброї. А вже в 1985 році південна частина Тихого океану була оголошена без'ядерною зоною (Договір Раротонга). День Хіросіми почав відзначатися міжнародним співтовариством як Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї.

Щорічно в цей день у багатьох країнах світу відбуваються численні акції «проти» ядерної зброї і «за» мир у всьому світі. Заходи, що проводяться в річницю атомного бомбардування Хіросіми, нині спрямовані на те, щоб нові покоління могли усвідомити той весь жах, пережитий жертвами атомної катастрофи.

Після підписання Будапештського меморандуму Україна відмовилася від всієї ядерної зброї, розміщеної на її території, послідовно і неухильно дотримувалась і дотримується зобов’язання не приймати, не виготовляти і не купувати такої зброї.

Вперше в історії ядерна зброя була застосована проти людей і продемонструвала свою жахливу силу. Колосальних збитків було завдано довкіллю і здоров'ю громадян. Наслідки бомбардувань відчутні й сьогодні. Ядерна зброя вважається найбільш небезпечною з усіх видів зброї. Крім прямого ураження ударною хвилею, світловим випромінюванням та проникаючою радіацією величезні території на багато років забруднюються радіонуклідами і стають непридатними для нормальної життєдіяльності людини. На сьогоднішній день більшість країн припинили здійснювати ядерні вибухи, проте лабораторні випробовування тривають і надалі.