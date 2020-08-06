Погода на сьогодні: буде спекотно і без опадів

6 серпня в Україні без опадів, температура до+35°.

На сході без опадів, температура вночі до +17°, вдень до +35°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Вночі температура до +19°, вдень до +35°.

На заході України без опадів. температура вночі до +14°, вдень до +31°.

У північних областях хмарно з проясненнями. температура вночі до +16°, вдень до +31°. У центрі без опадів, температура вночі до +15°, вдень до +35°.

6-7 серпня в Одеській, Миколаївській, східних, більшості центральних та західних областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

За народним прогнозом, 6 серпня - Мучеників благовірних князів Бориса і Гліба, у святому Хрещенні Романа і Давида. Найсильнішою загрозою для дозрілого врожаю і сіна, яке ще залишалося на луках, були грози - пожежа знищувала все і залишала на голодному пайку і людей, і худобу. Тому цей день і отримав таку назву.