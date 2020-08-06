День Бориса і Гліба: історія, прикмети та що не можна робити у це свято

Святі Борис і Гліб: у чому сенс їхнього подвигу
Сьогодні, 6 серпня, православна церква вшановує пам’ять святих благовірних князів-страстотерпців Бориса і Гліба (у святому хрещенні – Роман і Давид).
Святкування на честь святих Бориса і Гліба відбуваються тричі на рік - за новим стилем це дати: 15 травня - перенесення їх мощів в нову церкву-усипальницю в 1115 році, вибудувану князем Ізяславом Ярославичем в Вишгороді, 6 серпня - святкування, присвячене обом святим, і 18 вересня - пам'ять князя Гліба.
Князі Борис і Гліб були молодшими синами святого рівноапостольного князя Володимира. Народилися вони незадовго до хрещення Київської Русі й були виховані у християнському благочесті.
Борис і Гліб були вбиті старшим братом Святополком під час міжусобиці, яка розгорілася після смерті батька у 1015 році. Спершу той наказав убити Бориса. Сталося це 24 липня 1015 року (6 серпня за новим стилем) на березі річки Альти. Невдовзі помер і Гліб. Вбивці наздогнали князя в гирлі річки Смядині, поруч зі Смоленськом.
Після мученицької смерті від рук одновірців церква зарахувала братів до лику святих. Вони стали першими святими на Русі, канонізованими до лику мучеників-страстотерпців.
Що заборонено робити в день Бориса і Гліба
6 серпня люди вважали за краще утриматися від будь-якої складної роботи і не обтяжувати себе домашніми обов'язками. Натомість цього дня вони сходили один до одного в гості й пригощали домашніми пирогами.
У день пам’яті святих Бориса і Гліба люди намагалися не виїжджати працювати в поле, щоб не потрапити в сильну пожежу. Річ у тім, що зазвичай у серпні розпочиналася пора гроз із блискавками, через які могли загорітися копиці сіна.
До 6 серпня зазвичай дозрівав хліб. Тому селяни просили у святих братів допомоги в збиранні врожаю. Також в цей час влаштовували збір ягід (смородини, малини, лохини, чорниці, калини та черемхи) - на пироги, для компотів та варення. У цей день робилися також запаси березових віників для лазні.
Заготовляли 6 серпня березові віники і примічали, що ночі з кожним днем стають холоднішими. Починався період найактивнішого збирання грибів.
Жінки можуть ще провести нескладний ритуал від жіночих хвороб. Треба зварити компот зі смородини, додати святої води і випити залпом. Потім тричі перехреститися і легенько побити себе березовими гілками. Так можна вибити з себе різні недуги.
Прикмети та повір’я на 6 серпня
На поле 6 серпня виїжджати не можна – прикмети кажуть, що пожежа буде. Казали, що блискавок в цей день багато, і вони можуть підпалити стоги.
Чайки часто сідають на воду – чекай дощу.
Дощ зранку – до погожого і ясного дня.
Південний вітер – до негоди.
Роса до полудня – буде гроза.
Якщо 6 серпня випадає на повний місяць, то не можна рубати ліс для будівництва будинку. В іншому випадку в новому житлі постійно відбуватимуться скандали.
Яка погода в цей день, такою вона буде і в другій половині серпня.