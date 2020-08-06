День Бориса і Гліба: історія, прикмети та що не можна робити у це свято

Борис і Гліб - руські князі, сини київського князя Володимира Святославича. Історії Бориса і Гліба присвячені одні з перших пам'яток давньоруської літератури: Сказання Якова Чорноризця і Читання Нестора Літописця. На честь братів було побудовано безліч храмів і монастирів.

Святі Борис і Гліб: у чому сенс їхнього подвигу

Сьогодні, 6 серпня, православна церква вшановує пам’ять святих благовірних князів-страстотерпців Бориса і Гліба (у святому хрещенні – Роман і Давид).

Святкування на честь святих Бориса і Гліба відбуваються тричі на рік - за новим стилем це дати: 15 травня - перенесення їх мощів в нову церкву-усипальницю в 1115 році, вибудувану князем Ізяславом Ярославичем в Вишгороді, 6 серпня - святкування, присвячене обом святим, і 18 вересня - пам'ять князя Гліба.

Князі Борис і Гліб були молодшими синами святого рівноапостольного князя Володимира. Народилися вони незадовго до хрещення Київської Русі й були виховані у християнському благочесті.

Борис і Гліб були вбиті старшим братом Святополком під час міжусобиці, яка розгорілася після смерті батька у 1015 році. Спершу той наказав убити Бориса. Сталося це 24 липня 1015 року (6 серпня за новим стилем) на березі річки Альти. Невдовзі помер і Гліб. Вбивці наздогнали князя в гирлі річки Смядині, поруч зі Смоленськом.

Після мученицької смерті від рук одновірців церква зарахувала братів до лику святих. Вони стали першими святими на Русі, канонізованими до лику мучеників-страстотерпців.

Що заборонено робити в день Бориса і Гліба

6 серпня люди вважали за краще утриматися від будь-якої складної роботи і не обтяжувати себе домашніми обов'язками. Натомість цього дня вони сходили один до одного в гості й пригощали домашніми пирогами.

У день пам’яті святих Бориса і Гліба люди намагалися не виїжджати працювати в поле, щоб не потрапити в сильну пожежу. Річ у тім, що зазвичай у серпні розпочиналася пора гроз із блискавками, через які могли загорітися копиці сіна.

До 6 серпня зазвичай дозрівав хліб. Тому селяни просили у святих братів допомоги в збиранні врожаю. Також в цей час влаштовували збір ягід (смородини, малини, лохини, чорниці, калини та черемхи) - на пироги, для компотів та варення. У цей день робилися також запаси березових віників для лазні.

Заготовляли 6 серпня березові віники і примічали, що ночі з кожним днем стають холоднішими. Починався період найактивнішого збирання грибів.

Жінки можуть ще провести нескладний ритуал від жіночих хвороб. Треба зварити компот зі смородини, додати святої води і випити залпом. Потім тричі перехреститися і легенько побити себе березовими гілками. Так можна вибити з себе різні недуги.

Прикмети та повір’я на 6 серпня