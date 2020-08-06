Іменинники 6 серпня: кого вітати з Днем ангела та як назвати дитину

Іменини сьогодні святкують Анатолій, Афанасій, Боголєпов, Борис, Гермоген, Гліб, Давид, Ізмарагд, Іларіон, Гіменей, Капітон, Папій (Папа), Полікарп, Роман, Фантіни, Феопрепій, Феофіл, Христина.

Іменини 6 серпня 2020: чоловічі імена

Церковний календар відзначає іменини як особливу дату. Кожного дня впродовж року згадують певних святих, а люди, які названі їхніми іменами, відповідно, святкують День ангела.

Відповідно до церковного православного календаря 6 серпня відзначаються 11 іменин: 10 чоловічих і 1 жіночі. Список іменин допоможе у виборі імені для хлопчика або дівчинки, народжених цього серпневого дня.

Цього дня свої іменини святкують чоловіки з такими іменами:

Анатолій - від давньогрецького імені Анатоліос. Воно походить від Анатолії ("східний", "схід", "схід сонця", "світанок") - так називали жителя Анатолії (давня назва Малої Азії, розташованої на сході від Греції);

Афанасій - від давньогрецького імені Атанасіос, що походить від слова Атанатос (тобто "безсмертний");

Борис - від старослов'янського імені Борислав - "борець", "славний у боротьбі". Від тюркського бариш означає "вигода";

Гліб - від древньоскандинавського Готліб (тобто "спадкоємець бога", "улюбленець богів", "під захистом богів"); від древньогерманського Gottlieb: got - "бог" + lieb - "любов"; від слов'янських слів глоба, брила - "жердина", або гліба - "грунт ", "земля";

Давид - від давньоєврейського імені Давид ("улюблений");

Іван - від давньоєврейського імені Йоханан ("Яхве милостивий"), від древньоіудейського Іоанн ("помилуваний Богом");

Іларіон - від давньогрецького імені Хіларіон, що походить від хіларос ("радісний, веселий");

Микола - від давньогрецького імені Ніколаос (перекладається як "переможець народів");

Роман - від латинського romanus (тобто "римський", "з Риму", "римлянин");

Ян - польська, білоруська і давньоруська форми давньоєврейського імені Йоханан ("Яхве милостивий").

Іменини 6 серпня 2020: жіночі імена

Народжених цього серпневого дня дівчаток, аби обряд найменування набув істинного сенсу, а ім’я стало для них оберегом, з яким передадуться найкращі якості їхньої заступниці, варто назвати цим іменем:

Христина - жіноча похідна форма від Християн. воно, своєю чергою, походить від латинського імені Christianus (тобто "християнка").