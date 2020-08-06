Скачать
Неділя, 09.08.2020
МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 1 199 нових випадків COVID-19
МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 1 199 нових випадків COVID-19
Вибори в Білорусі 2020: що відбувається в країні
Вибори в Білорусі 2020: що відбувається в країні
"Ювентус" запросить Сімоне Індзагі
"Ювентус" запросить Сімоне Індзагі
Пантелеймона-Цілителя: історія і прикмети свята
Пантелеймона-Цілителя: історія і прикмети свята

МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 1318 нових випадків COVID-19

МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 1318 нових випадків COVID-19
Оновлено 10:51 Чт, 6 Серпень 2020 Телеграф Фото: twitter

06 серпня (станом на 9:00) в Україні 76 808 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1819 летальних, 42 524 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 1318 нових випадків. Загалом проведено 1 116 641 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 997 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2898 випадків;
Волинська область — 4108 випадків;
Дніпропетровська область — 1492 випадки;
Донецька область — 941 випадок;
Житомирська область — 2036 випадків;
Закарпатська область — 5539 випадків;
Запорізька область — 890 випадків;
Івано-Франківська область — 5295 випадків;
Кіровоградська область — 713 випадків;
м. Київ — 8992 випадки;
Київська область — 3980 випадків;
Львівська область — 10 420 випадків;
Луганська область — 135 випадків;
Миколаївська область — 666 випадків;
Одеська область — 3748 випадків;
Полтавська область — 477 випадків;
Рівненська область — 6538 випадків;
Сумська область — 594 випадки;
Тернопільська область — 3177 випадків;
Харківська область — 4381 випадок;
Херсонська область — 242 випадки;
Хмельницька область — 1257 випадків;
Чернівецька область — 6383 випадки;
Черкаська область — 969 випадків;
Чернігівська область — 937 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 06 серпня 2020 року до Центру надійшло 1805 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 131 177 повідомлень про підозру на COVID-19

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

МОЗ, Статистика, Антирекорд, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Вибори в Білорусі 2020: що відбувається в країні
02 Пантелеймона-Цілителя: історія і прикмети свята
03 День будівельника 2020: привітання у віршах і картинках
04 МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 1 199 нових випадків COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
20 людей розстріляли на ринку в Буркіна-Фасо
20 людей розстріляли на ринку в Буркіна-Фасо
Грузія заявляє про повну готовність вступу до НАТО
Грузія заявляє про повну готовність вступу до НАТО
Україна з 9 серпня закриває КПВВ на адмінмежі з Кримом
Україна з 9 серпня закриває КПВВ на адмінмежі з Кримом
День будівельника 2020: привітання у віршах і картинках
День будівельника 2020: привітання у віршах і картинках
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся