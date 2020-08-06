МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 1318 нових випадків COVID-19

06 серпня (станом на 9:00) в Україні 76 808 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1819 летальних, 42 524 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 1318 нових випадків. Загалом проведено 1 116 641 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 997 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2898 випадків;

Волинська область — 4108 випадків;

Дніпропетровська область — 1492 випадки;

Донецька область — 941 випадок;

Житомирська область — 2036 випадків;

Закарпатська область — 5539 випадків;

Запорізька область — 890 випадків;

Івано-Франківська область — 5295 випадків;

Кіровоградська область — 713 випадків;

м. Київ — 8992 випадки;

Київська область — 3980 випадків;

Львівська область — 10 420 випадків;

Луганська область — 135 випадків;

Миколаївська область — 666 випадків;

Одеська область — 3748 випадків;

Полтавська область — 477 випадків;

Рівненська область — 6538 випадків;

Сумська область — 594 випадки;

Тернопільська область — 3177 випадків;

Харківська область — 4381 випадок;

Херсонська область — 242 випадки;

Хмельницька область — 1257 випадків;

Чернівецька область — 6383 випадки;

Черкаська область — 969 випадків;

Чернігівська область — 937 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 06 серпня 2020 року до Центру надійшло 1805 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 131 177 повідомлень про підозру на COVID-19