Мін’юст влаштовує "великий розпродаж в’язниць"

Міністерство юстиції України сьогодні розпочало розпродаж в’язниць. Першим об’єктом стало приміщення Ірпінського виправного центру у селищі Коцюбинське.

"Ми розпочинаємо великий розпродаж в'язниць. І першим об'єктом, який ми пропонуємо придбати бізнесу, є Ірпінський виправний центр (№132) у смт Коцюбинське. Площа будівель - 24 тис м2, які розташовані на земельній ділянці площею більше 8 га. Відстань від Києва - всього 2,8 км. На об'єкті наявні водопостачання, каналізаційна мережа та електропостачання", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив очільник міністерства Денис Малюська, виручені кошти від продажу об’єкта будуть розподілені на дві частини.

"Частина піде на розбудову нової в’язничної інфраструктури, інша частина - поповнить державний бюджет", - сказав Малюська.

Нагадаємо, у Міністерстві юстиції анонсували великий розпродаж в’язниць, який розпочнеться із виставлення на продаж державної установи "Ірпінський виправний центр".