В Україні сьогодні без опадів, температура до +37°

В п'ятницю, 7 серпня, в Україні без опадів, температура до +37°.

На сході без опадів, температура вночі до +17°, вдень до +35°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Вночі температура до +20°, вдень до +37°.

На заході України практично без опадів. температура вночі до +16°, вденьдо +31°.

У північних областях хмарно з проясненнями. температура вночі до +14°, вдень до +30°. У центрі практично без опадів, температура вночі до +16°, вдень до +36°.

7 серпня в Одеській, Миколаївській, східних, більшості центральних та західних областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

За народним прогнозом, 7 серпня - Ганна річна. Говорили, що "яка погода на Ганну до обіду, така зима до грудня; яка погода після обіду, така погода після грудня".