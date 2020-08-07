7 серпня - Успіння праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці

7 серпня за православним календарем на честь матері Діви Марії відзначається день ангела Анни. Православна Церква щорічно відзначає Успіння праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці. У цей день віруючі вшановують кровних предків Ісуса Христа, бездітні жінки просять Бога дарувати їм дітей. За переказами, Анна чудесним чином народила свою Дочку – в похилому віці, з тих пір стала покровителькою майбутніх матерів. Святу Анну шанують у день її успіння — 7 серпня, а також в післясвято Різдва Пресвятої Богородиці - 9 вересня і в день зачаття святою Анною Богородиці - 9 грудня.

Успіння праведної Анни: історія Богопраматері

Щороку 7 серпня православна церква святкує Успіння праведної Анни – матері Пресвятої Богородиці. З огляду на божественні родинні зв'язки її величають особливим чином – Богопраматір (за аналогією з Богоматір'ю).

Згідно із переказами, Анна народилася в I столітті до нашої ери в родині священика. Одружившись з Іоакимом, вона переїхала жити в Назарет Галілейський. Так сталося, що подружжя не могло мати дітей до глибокої старості, чим було дуже стурбоване. Втім, і Анна, і її чоловік старанно молилися Богу, щоб він подарував маленьке життя.

Одного разу, побачивши серед гілок лаврового дерева гніздо з маленькими пташенятами, Анна пообіцяла принести в дар Богу дитя, якщо воно у неї народиться. Після цього ангел Божий сповістив їй про народження доньки на ім'я Марія, через яку благословляться всі племена світу. В Єрусалимі свята праведна Анна зачала благословенне дитя й народила Пресвяту Діву Марію.

Відповідно до даної обіцянки, до трирічного віку Пресвята Марія жила в будинку своїх батьків, а потім Іоаким та Анна привели її в храм Господній, де та виховувалася до повноліття. Сама ж свята Анна свої останні роки провела при храмі поруч із донькою і померла у віці 79 років, на 2 роки переживши свого чоловіка.

Традиції свята Успіння праведної Анни

З нагоди Успіння праведної Анни церква проводить урочисті служби.

Віряни цього дня, зокрема, просять святу про зцілення від безпліддя, адже праведна Анна вважається помічницею у сімейному житті та покровителькою всіх жінок. Особливо вона допомагає тим, кому не вдається завести дітей. Також свята Анна є захисницею всіх скривджених і знедолених, допомагає побороти важкі недуги.

У це православне свято варто робити добрі справи, не лихословити, адже це може накликати на родину біди та хвороби. Всі помисли повинні бути світлими і чистими.

Не варто сьогодні лінуватися – помірна праця принесе задоволення і користь.

Городники на Анну традиційно йдуть копати ранню картоплю. Також цього дня люди вирушають у ліс по гриби, щоб ввечері приготувати грибні та овочеві страви.

Прикмети та повір’я дня 7 серпня

У день Успіння праведної Анни православні згадують диво віри, терпіння і надії, яке явила собою ця жінка, незважаючи на багаторічну скорботу бездітної.

Свята Анна вважається покровителькою вагітних, вишивальниць і прачок. Жінки в молитвах до неї просять про легкі пологи, про здоров’я для малюка і достатню кількість молока у породіллі.

У народі 7 серпня має назву Ганни Холодної, або Ганни Зимовказівниці. За цим днем передбачають час початку та характер майбутньої зими.

Якщо на Ганну холодний ранок, то зима буде рання та холодна, якщо йде дощ, то зима буде сніжною. Ясна та тепла погода передрікає холодну зиму, а якщо тепло і йде дощ, то й зима буде теплою і сніжною. Яка погода на Ганну до обіду, така зима до грудня, яка погода після обіду, така й зима.

За церковним календарем 7 серпня вшановують святих жон Олімпіаду та Євпраксію, Тавенську діву, а також преподобного Макарія Жовтоводського, Унженського.

Іменинники 7 серпня:

Ганна, Євпраксія, Олімпіада, Марко, Макар.